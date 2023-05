Louis Robitaille remonte tranquillement la pente à la suite de son départ des Olympiques de Gatineau.

Ce dernier était d'ailleurs émotif lorsqu'il a commenté sa situation à l'émission «La Poche Bleue le midi», lundi.

«Après notre élimination face aux Remparts de Québec, je devais prendre un pas de recul. J'attendais d'avoir des conversations avec les dirigeants. La nouvelle est tombée la semaine dernière. Ce n'est jamais facile, mais en même temps, c'est ça le monde du hockey et le monde sportif. Ce n'est pas la situation idéale d'être congédié, mais on ne s'entendait peut-être pas. Quand j'ai rencontré les propriétaires, nous en sommes venus à la conclusion que c'était probablement la meilleure des choses pour l'organisation et pour moi-même.»

Celui qui a disputé deux matchs dans l'uniforme des Capitals de Washington en 2005-2006 déplore aussi certaines choses qui ont circulé sur les médias sociaux.

«La première chose qui m'a fait beaucoup de peine, c'est ma famille. J'ai pensé à eux. On voulait continuer pour la famille. Ma fille a appris ça sur les médias sociaux. Je n'ai même pas eu le temps de lui annoncer. À l'ère des médias sociaux, la nouvelle part à gauche et à droite. Il y a le jeu du téléphone arabe. Certaines informations étaient fausses et certaines étaient bonnes. Voir ma fille pleurer parce qu'elle a peur de déménager et de perdre des amis, c'est ce qui est le plus difficile. C'est avec eux que je vais prendre la meilleure décision pour le futur.»

Robitaille veut maintenant profiter des prochaines semaines pour bien réfléchir à ce que l'avenir lui réserve.

«Ça n'a vraiment pas été évident. Avec tout ce qui est arrivé dans les dernières semaines, je suis de retour au bureau pour parfaire certaines choses en prévision de la saison qui s'en vient. Je veux faire du hockey parce que c'est ce que j'aime le plus. J'ai maintenant la tête libre et le sourire.»

S'il sait qu'il veut continuer dans le domaine du hockey, l'analyste à l'émission «La Poche Bleue le midi» n'a toujours pas décidé ce qu'il voulait faire exactement.

«Il y a plusieurs options. Je sais que je suis un passionné. Je vais prendre les expériences acquises, au cours des dernières années, et je vais mettre tout ça en place. Je veux faire du hockey. Est-ce c'est à la télévision? Est-ce que c'est au niveau junior ou professionnel? On va voir. Le fait qu'il me reste une année de contrat va faire en sorte que je vais bien choisir ma prochaine destination.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.