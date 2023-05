Souhaitant assister au match des Stars, deux jeunes partisans se font payer des billets par Tyler Seguin

Un jeune partisan des Stars de Dallas et son ami avaient entrepris les moyens nécessaires pour parvenir à leurs fins, c’est-à-dire obtenir les fonds afin de se procurer des billets pour le match de l’équipe lundi, sauf qu’une source de financement inattendue leur a apporté son aide.

Tel que l’a rapporté le réseau TSN quelques heures avant le sixième duel de la finale de l’Association de l’Ouest opposant les Golden Knights de Vegas aux Stars, l’un des parents des jeunes amateurs s’est manifesté sur son compte Instagram, Ladies of the Stars, pour relater l’histoire particulière menant à leur présence au American Airlines Center.

«Mon garçon était à court d’argent et voulait assister au match avec un ami ce soir. Ils ont donc tenu un kiosque de limonade. Je lui ai aussi suggéré de diffuser une vidéo pour demander s’il y a des gens intéressés à contribuer... Je m’attendais à quelques dollars ici et là avant de surveiller le reste pour lui. J’ai également averti avec liens plusieurs joueurs sur Instagram... et [Tyler] Seguin a répondu! Et ils ont envoyé l’argent! Sérieusement, c’est le meilleur gars de l’équipe!», a rédigé le parent en question.

Précisément, c’est toutefois la fiancée du hockeyeur, Kate Kirchof, qui a transmis les fonds aux heureux amateurs, d’après une courte discussion par message texte publiée par TSN.

Les Stars ont prolongé la série en remportant les deux derniers affrontements.