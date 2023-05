Coupe Memorial: les Remparts passent directement en finale!

Le capitaine des Remparts de Québec, Théo Rochette, s’est levé pour permettre aux siens d’atteindre la finale de la Coupe Memorial grâce à une victoire de 3 à 1 sur les Thunderbirds de Seattle, lundi soir, au Sandman Centre.

Ces deux formations avaient été les seules à remporter leur premier affrontement. En raison des résultats cumulés des Blazers de Kamloops et des Petes de Peterborough, les Diables rouges ont eu l’occasion de filer directement vers la finale. Voyez les faits saillants du match dans la vidéo ci-dessus.

Rochette a marqué dans un deuxième match consécutif, et cette fois, il a même inscrit deux filets pour les Remparts. Dès la 54e seconde, le joueur de centre a fait dévier un peu malgré lui la passe soulevée de Mikael Huchette derrière Thomas Milic.

Avec 3 min 05 s à disputer en temps réglementaire, Rochette a de nouveau fait mouche. Ce but a finalement été décisif puisque les Thunderbirds ont retiré leur gardien quelques instants plus tard et ont marqué. Tentant de nouveau le tout pour le tout après que Nolan Allan leur ait donné une lueur d’espoir, les représentants de Seattle ont toutefois laissé Charle Truchon toucher la cible dans une cage déserte.

Devant le filet, William Rousseau a été tout simplement exceptionnel devant les Brad Lambert, Kevin Korchinski et autres Dylan Guenther des «T-Birds», réussissant 35 arrêts.

Les Remparts disputeront pour la forme leur troisième match de la phase préliminaire, mardi contre les Petes. La finale aura lieu dimanche.