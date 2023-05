Artur Beterbiev défendra ses ceintures IBF, WBC et WBO des mi-lourds face à Callum Smith le 19 août au Centre Vidéotron de Québec.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, lundi, Marc Ramsay a souligné que le Britannique représentait peut-être l'adversaire le plus coriace de la carrière de son boxeur.

«C'est possiblement le plus gros défi de sa carrière. On parle d'un gars comme Oleksandr Gvozdyk qui était aussi tout un défi. Il était venu battre Adonis Stevenson au Québec. Je le vois un petit peu plus physique, avec peut-être le même niveau technique. Il est facilement dans le top 2.»

Ramsay ajoute toutefois que le fait que le combat soit présenté au Québec est un gros avantage pour Beterbiev.

«En tant qu'entraîneur d'Artur, on peut comprendre tous les avantages de faire le gala ici. Il y a le support de la foule, mais aussi tous les aspects logistiques. Il est content, mais il est également conscient. On a voyagé beaucoup dans les dernières années. Il sait la complexité de boxer à l'extérieur, d'aller faire des performances et de gagner à l'extérieur. Il sait l'avantage que ça peut nous donner.»

L'entraîneur refuse également de croire que la fin de la carrière approche pour son boxeur de 38 ans.

«Pour le moment, on ne note pas de ralentissement au gymnase. On n'en voit pas au niveau de son métabolisme et au niveau de ses performances non plus. Tant que ça va bien aller comme ça, on va continuer à rouler avec.»

Le directeur du développement d'Eye of the Tiger Management croit que de nombreux boxeurs pourraient bénéficier de ce gala d'envergure internationale.

«C'est une excellente nouvelle. Pour l'entreprise, c'est quelque chose de majeur et c'est une nouvelle étape. Nous sommes vraiment contents. Honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun risque. Artur a atteint un niveau de popularité qui nous assure une certaine vente de billets. Il y a également le fait que ça va donner tellement de visibilité à tous les boxeurs de l'entreprise. À long terme, c'est quelque chose qui va être payant.»

