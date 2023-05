Tsitsipas en arrache contre le 455e joueur mondial

Le Grec Stefanos Tsitsipas a eu chaud au premier tour de Roland-Garros, dimanche.

À un point près, Tsitsipas était embarqué dans une cinquième manche décisive face au Tchèque Jiri Vesely, retombé au-delà de la 400e place mondiale mais ex-top 40.

Mais le numéro 5 mondial a sauvé quatre balles de manche obtenues par Vesely dans le jeu décisif du quatrième set, et a converti sa première balle de match. Le finaliste de l'édition 2021 s'est cependant attardé plus de trois heures sur le court central dès son premier match.

«Ça a été assez stressant, mais je me suis dit: "Pas question qu'il y ait un cinquième set"», a raconté le Grec.

Comme Tsitsipas, Andrey Rublev, 7e mondial et autre candidat à surveiller, a lâché un set, rattrapé comme souvent par ses émotions, avant d'écarter le Serbe Laslo Djere (60e) 6-1, 3-6, 6-3, 6-4.

Le Russe Karen Khachanov, N.11 mondial, et le Polonais Hubert Hurkacz, N.14, ont chacun dû batailler pendant cinq sets et plus de trois heures et demie pour se hisser au deuxième tour. Le premier face au Français Constant Lestienne (3-6, 1-6, 6-2, 6-1, 6-3), le second contre le Belge David Goffin (6-3, 5-7, 6-4, 2-6, 6-4).