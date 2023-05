Monaco ne sourit pas à Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll a connu une autre journée difficile au Grand Prix de Monaco en terminant au 20e et dernier rang après avoir été contraint à l’abandon.

Stroll a endommagé son véhicule au 53e tour après être entré dans un mur à deux reprises. Il faut dire que le circuit était très glissant, après qu'une forte pluie se soit abattue sur Monte-Carlo lors du dernier tiers de la course.

«Il y a eu beaucoup de choses que nous avons dû traverser. J'ai eu un problème de freins à la fin et je pense que cela a contribué à heurter le mur et à ne pas pouvoir arrêter la voiture au bon moment», a déclaré Stroll en entrevue après la course.

Il s’agit de la deuxième fois cette saison que le pilote d’Aston Martin a dû abandonner une course. Stroll n’avait pas été en mesure de compléter sa journée de travail lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite en mars dernier.