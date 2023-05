Bruce Cassidy s'est-il mis ses joueurs à dos?

L'entraîneur-chef des Golden Knights de Vegas, Bruce Cassidy, n'était pas content après la défaite des siens dans le cinquième match de la série face aux Stars de Dallas, samedi soir.

Et il l'a laissé savoir devant les médias en critiquant notamment son gardien de but Adin Hill pour le but gagnant accordé à Ty Dellandrea.

Puis il a également ajouté que son équipe n'aurait même pas battu les Coyotes de l'Arizona en plein mois de janvier en créant autant de revirements que lors de cette rencontre.

«Je le trouve dur avec ses troupes, a indiqué Mathieu Chouinard lors de L'Après-Match LNH. C'est incroyable qu'il dise ça [en conférence de presse].»

«Ce genre de déclaration, ça peut aller dans les deux sens, a ajouté Alexandre Picard. Ça peut fouetter les troupes, mais [c'est un jeu dangereux].»

«Il a l'air d'un gars en panique, a quant à lui indiqué Éric Fichaud. Il commence à être inquiet. Puis le but sur lequel il blâme Hill... il va peut-être changer d'avis en le revoyant parce que la rondelle a dévié et c'est extrêmement difficile pour un gardien d'arrêter ça.»

