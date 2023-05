Verstappen s’élancera devant à Monaco

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s'élancera dimanche en pole position du Grand Prix de Monaco en Formule 1, après avoir signé le meilleur temps des qualifications samedi après-midi dans les rues de la Principauté.

Le leader provisoire au championnat a réussi sa quatrième pole de la saison sur six possibles cette saison et partira devant l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin). La deuxième ligne revient au Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et au Français Esteban Ocon (Alpine).

Le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) partira de la 14e place.

Plus de détails à venir.