Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 28 mai qui en valent le détour.

Hockey : Canada c. Allemagne

La formation canadienne n’a pas été flamboyante jusqu’ici au Championnat du monde de hockey de l’IIHF. Sans grande vedette à l’attaque, elle a dû trimer dur pour remporter chacune de ses victoires, dont celle face à la Lettonie en demi-finale.

S’il y a une constante dans les performances de l'unifolié, c’est l’excellente tenue de Samuel Montembeault. La fierté de Bécancour a affiché un taux d’efficacité de ,943 et une moyenne de buts alloués de 1,32 jusqu’ici.

Les surprenants Allemands, de leur côté, n’ont accordé plus de trois buts qu’à une seule reprise depuis le début du tournoi. On peut s’attendre à un match à bas pointage.

Prédiction: Total de buts - Moins de 5,0 - 2,00

Hockey: États-Unis c. Lettonie

La Lettonie a surpris la planète hockey au mois de mai en connaissant le meilleur Mondial de l’IIHF de son histoire. Profitant de l’avantage de la glace, et ce, même si le match de la médaille de bronze aura lieu en Finlande, les Lettons voudront prouver une fois de plus qu’ils ont leur place parmi l’élite mondiale. Ils ont donné des sueurs froides au Canada en demi-finale grâce à un excellent début de match.

Galvanisés par l’énergie de la foule, ils devraient être gonflés à bloc pour mettre la main sur la première médaille de leur histoire. Auront-ils suffisamment de ressources pour contrer la force de frappe américaine? Ce serait très surprenant, mais il n’est pas insensé de croire qu’ils mèneront au tableau indicateur après 20 minutes.

Prédiction: 1ère période - Gagnant - Lettonie - 4,10

Baseball: Twins du Minnesota c. Blue Jays de Toronto

Le Québécois Édouard Julien en a fait voir de toutes les couleurs aux artilleurs des Blue Jays, samedi, frappant une longue balle et deux coups sûrs. Julien n’a pas agi seul pour autant : ses coéquipiers Matt Wallner et Willi Castro ont aussi été prolifiques à la plaque.

Les Twins et les Jays tenteront de rafler les honneurs de leur série de trois matchs dimanche, et le duel de lanceurs pourrait avantager les hôtes. Avec une moyenne de points mérités de 2,55, Bailey Ober (3-1) a été un des artilleurs les plus constants de l’équipe du Minnesota cette saison. Jose Berrios (4-4), de son côté, est capable du meilleur comme du pire.

Prédiction: Victoire des Twins du Minnesota - 1,95