«On a encore beaucoup à prouver»

KAMLOOPS | Les Remparts de Québec ne sont pas rassasiés. Un peu plus de 12h après leur victoire convaincante face aux Blazers de Kamloops, les hommes de Patrick Roy avaient déjà tourné la page. «On a beaucoup à prouver encore», résumait l’attaquant Justin Robidas.

Assurément heureux d’avoir une première victoire en banque, les Remparts étaient davantage concentrés sur l’amélioration de certains détails qui ont fait défaut face aux Blazers vendredi.

«C’est un excellent début de tournoi pour nous et on ne pouvait pas souhaiter mieux comme départ, mais on sait au fond de nous qu’on peut être meilleurs qu’au dernier match, ajoutait Zachary Bolduc. Je pense que l’autre équipe aussi peut être meilleure. Ils étaient probablement encore rouillés après avoir eu 18 jours sans jouer de match.»

Mis au parfum des commentaires de ses deux joueurs, Roy n’a pas été surpris.

«Ce que j’aime du groupe, c’est qu’ils sont capables de s’autoévaluer. [...] Ils veulent s’améliorer. On a un groupe dédié, passionné et qui a à cœur la cause. Ils sont en mission et veulent arriver au bout de leur objectif. Ça ne garantit rien à la fin, mais c’est ce que ça prend si on veut l’atteindre.»

Un message clair?

Ça vaut bien ce que ça vaut, mais, sur l’heure du déjeuner, trois hommes discutaient à la table située à côté de celle de votre humble serviteur.

«Québec est la seule équipe qui peut battre Seattle dans ce tournoi. Peut-être pas sur un quatre de sept, mais sur un match, oui.»

Bon, on en prend et on en laisse, mais toujours est-il que les Remparts semblent avoir fait passer un message vendredi soir.

À l’interne, on ne le voit pas de cette façon.

«On ne gagnera pas ce tournoi avec un match. Il faut tourner la page. On est contents de la victoire hier, mais déjà aujourd’hui, il faut se concentrer sur Seattle lundi», assurait Robidas.

«Je ne sais pas si on a lancé un message fort, mais on est ici et on est sérieux. On veut gagner les grands honneurs et on est prêts à tout pour le faire», ajoutait Bolduc.

Éviter le banc des pénalités

Parmi les choses à améliorer, notons la discipline. Les Remparts ont offert sept avantages numériques aux Blazers vendredi, dont quatre ont été causés par deux mineures doubles pour des bâtons élevés ayant coupé l’adversaire.

«Il faut être prudent, garder nos gants bas et ne pas lever nos bâtons trop haut», mentionnait Robidas, qui a agacé son partenaire de trio James Malatesta, coupable d’une double mineure pour bâton élevé en troisième période.

«On niaisait avec James. Il est petit, mais il finit avec son bâton dans les airs! Il devrait peut-être garder ça plus bas!» a-t-il lancé en riant.

Un repos bien mérité

Les Remparts se préparent maintenant pour leur deuxième affrontement du tournoi, lundi soir face aux Thunderbirds de Seattle.

Mais, samedi, pas question de parler de hockey. Les joueurs ont profité d’une journée au soleil radieux de Kamloops pour passer du temps avec leurs familles, qui, pour la majorité, ont fait le voyage jusqu’en Colombie-Britannique.

«Je pense que ça va faire du bien, disait Robidas en matinée. Surprenamment, le corps est fatigué. On a joué beaucoup de hockey en peu de jours. Ça va faire du bien de relaxer et penser à autre chose.»

«Tout est allé vite, de renchérir Patrick Roy, qui n’a pas pris de journée de congé, lui, afin de décortiquer des clips vidéo. On a gagné puis on a donné deux jours aux gars pour décompresser et on les a ramenés à l’aréna. Quand tu les ramènes à l’aréna après avoir gagné le championnat de la ligue, même si l’entraîneur dit: ''Hey les boys, je vous aime, mais il faut repartir la machine''... c’est plus facile à dire qu’à faire. Chapeau aux gars, on a des leaders incroyables.»