Le joueur le plus sous-estimé de la LNH?

Carter Verhaeghe a connu un début de carrière des plus atypiques dans la Ligue nationale de hockey, mais il est aujourd’hui un des rouages les plus importants des Panthers de la Floride.

Choix de troisième tour des Maple Leafs de Toronto, l’attaquant de 27 ans a passé les quatre premières saisons de sa carrière professionnelle entre la Ligue américaine et l’ECHL.

Il a été pratiquement donné par les Leafs aux Islanders de New York, puis a fait ses valises de nouveau deux ans plus tard, en 2017, déménageant en Floride.

Ce n’était pas le début de son aventure avec les Panthers pour autant. Il est devenu membre du Lightning de Tampa Bay et a soulevé la coupe Stanley avec les «Bolts» en 2020... en jouant les seconds couteaux.

Quelques années plus tard, Verhaeghe est une des pierres d’assise des succès des Panthers, ayant obtenu 15 points en 16 duels.

«C’était mon objectif en arrivant ici [à Sunrise], a lancé le Torontois, samedi, selon le site du circuit Bettman. Je voulais avoir un plus grand impact que pendant mon séjour à Tampa. Évidemment, c’était une superbe expérience de jouer en finale de la coupe Stanley. Mais quand je suis arrivé ici, je voulais être un joueur d’impact et atteindre la ronde ultime avec ce groupe.»

Une aubaine

Plusieurs observateurs ont sourcillé lorsque les Panthers ont octroyé une entente de trois ans et 12,5 millions $ à Verhaeghe en 2022. Il faut croire que ce pari a rapporté : il a inscrit 42 buts et 73 points en saison régulière en 2022-2023. De plus, il a envoyé les Bruins de Boston en vacances, en première ronde, en jouant les héros en prolongation lors du septième match.

Les prouesses de Verhaeghe n’ont pas surpris l’entraîneur-chef Paul Maurice, qui en est à sa première saison à la barre de l’équipe.

«Selon moi, il était le meilleur joueur des Panthers en séries l’an dernier, a-t-il estimé. Il était leur meilleur attaquant grâce à son dynamisme, son flair pour la rondelle et son style de jeu adapté aux séries.

«Il a marqué plus de 40 buts et sa saison était phénoménale. Mais il s’est surtout tellement amélioré sur les aspects défensifs de son jeu. Il est un bien meilleur joueur maintenant qu’il l’était au début de la campagne.»

En quête de sa deuxième bague de championnat tandis que les Panthers attendent le résultat de l’autre demi-finale opposant les Stars de Dallas aux Golden Knights de Vegas, Verhaeghe ne le cache pas : il est aux anges en Floride.

«Notre parcours a été tellement plaisant et j’essaie simplement de profiter de chaque étape du processus, a-t-il conclu. C’est agréable de venir à l’aréna en ce moment et il ne reste que trois équipes en vie. Je m’éclate.»