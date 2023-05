Remparts : un choix difficile pour Kevin Lowe

L’ancienne gloire des Oilers d’Edmonton Kevin Lowe entend bien se rendre à Kamloops afin d’assister à des matchs de la Coupe Memorial, et il fera de son mieux pour se ranger derrière les Remparts de Québec, dont il a porté les couleurs de 1976 à 1979.

«Certainement, je suis très fier d'avoir joué pour les Remparts de Québec et j'ai hâte de les voir jouer lundi soir à Kamloops, a indiqué le Québécois, vendredi en entrevue à "JiC. Ça va être dur un peu, parce que je suis bons amis avec les propriétaires de Seattle ainsi que ceux de Kamloops, mais je dois encourager les Remparts.»

«Ma maison d'été est à une heure de Kamloops et j'ai hâte d'aller au match de lundi», a-t-il réitéré, ajoutant qu’il irait certainement voir d’autres rencontres également.

Souvenirs indélébiles

Il y a 35 ans aujourd’hui même, les Oilers remportaient la quatrième Coupe Stanley de leur histoire, qui était la dernière de Wayne Gretzky dans cet uniforme.

«Pour nous, cette coupe en 1988 était spéciale pour plusieurs raisons, s’est rappelé Lowe. Ça égalait les quatre Coupes Stanley que les Islanders de New York avaient remportées avant nous.»

Cette série finale, contre les Bruins, avait notamment été marquée par une panne d’électricité lors du quatrième match à Boston. Cette rencontre s’est finalement terminée... à Edmonton, avec le sacre des Oilers.

«Je ne peux pas m'imaginer que quelque chose comme ça se produise aujourd'hui (...) la coupure de courant au Garden de Boston, c’était la folie», a expliqué le natif de Lachute.

«Nous sommes assis (dans le vestiaire), incrédules, jusqu'à ce que (l’entraîneur) Glen Sather entre et nous dise que le match allait recommencer à Edmonton deux jours plus tard, a-t-il raconté. Pour les fans des Oilers, c'était incroyable de pouvoir nous voir gagner la Coupe à domicile, mais c'était vraiment une époque différente.»

Au moment de cette victoire, les joueurs des Oilers ne se doutaient pas que le passage de Gretzky à Edmonton tirait à sa fin.

«On ne savait pas, en parlant avec Wayne des années plus tard, on réalise qu'il le savait un peu, mais vraiment, le monde du hockey a été choqué cet été-là, quand Wayne a été échangé à Los Angeles. Aucun de nous ne le savait à l'époque», a admis Lowe.

Sur la bonne voie

Plus de trois décennies plus tard, les Oilers sont de nouveau à la chasse au Graal du hockey professionnel, emmenés par les formidables locomotives que sont Leon Draisaitl et Connor McDavid.

Edmonton a subi l’élimination au deuxième tour lors des présentes séries, mais Lowe est d’avis que l’équipe demeure sur la bonne voie.

«Draisaitl et McDavid me font penser à (Mark) Messier et Gretzky, a-t-il observé. Les Oilers, cette saison, ont fait un grand pas vers la Coupe Stanley. Comme l'a dit Connor McDavid après leur défaite contre Vegas, "nous savons maintenant à quel point il est difficile de gagner, nous allons nous préparer encore plus cet été". Je pense que les Oilers sont proches et j'espère que l'année prochaine sera la bonne.»

«Je pense que l'expérience qu'ils ont prise cette année va les aider beaucoup pour l'année prochaine», a-t-il ensuite résumé.

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.