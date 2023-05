Les Stars de Dallas ont évité une fois l’élimination face aux Golden Knights de Vegas. Mais il s’en est fallu de peu pour que la formation texane se retrouve en vacances, jeudi soir. Et si elle veut avoir un iota de chance de compléter une spectaculaire remontée, le gardien Jake Oettinger devra retrouver ses moyens.

L’homme masqué des Stars avait été fumant au premier tour contre le Wild du Minnesota en accordant seulement 13 buts sur 183 tirs en six matchs.

Puis, ce fut plus compliqué contre le Kraken avec 22 buts sur 179 tirs en sept parties. Il avait d’ailleurs été remplacé lors des troisième et sixièmes duels. Et ce l’est tout autant contre les Golden Knights avec 12 buts sur 105 tirs en quatre confrontations, dont une performance gênante de trois buts sur cinq tirs en un peu plus de sept minutes de jeu lors du match #3.

«C’est le seul gardien qui a joué au-dessus 50 matchs, quasiment 60 (en saison régulière) (NDLR : 61 matchs amorcés), a souligné l’ex-joueur de la LNH Antoine Roussel, vendredi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi. C’est beaucoup de hockey. C’est exigeant, c’est beaucoup de voyagement. En ce moment, cette série (contre les Golden Knights), tu es toujours en train de changer d’heure. Tu rallonges ta journée de 2 heures, quand tu vas revenir, ça va être l’inverse. Ç’a l’air de rien, mais ç’a un gros impact sur la qualité de ton sommeil et la récupération. C’est compliqué.

«Dans l’Ouest, c’est toujours plus difficile pour ça, mais il faut qu’il trouve un moyen de recharger ses batteries. Il a l’air fatigué. Des fois, c’est beaucoup trop. Mais t’as pas le choix. Ce n’est pas pour manquer de respect à Scott Wedgewood, on a été coéquipiers, mais quand tu es rendu là, tu gardes ton gardien. C’est ton gardien d’avenir. C’est lui qui doit vivre ces moments. C’est lui qui doit gérer cette pression. Il n’a pas le choix de se lever et de faire face à la musique.»

