Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade font le tour de ce week-end chargé dans le monde de la lutte avec quatre événements d’importance : Impact Under Siege (avec en entrevue Marc Blondin et Handsome JF), WWE Night of Champions, NXT Battleground et AEW Double or Nothing.

De plus, les deux animateurs discutent du décès de «Superstar» Billy Graham, des succès des Québécois Mike Bailey et PCO, et bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :