Surprise à Riga: la Suède éliminée par la Lettonie au Mondial de l’IIHF

Devant une foule déchaînée au Riga Arena, la Lettonie a accédé à la demi-finale du Championnat du monde de hockey en surprenant la Suède 3 à 1, jeudi.

Grâce à cette victoire-choc, les Lettons auront deux occasions de mettre la main sur la première médaille de leur histoire à cette classique annuelle. Ils auront toutefois un autre défi colossal à relever samedi, puisqu’ils se frotteront à la formation canadienne.

La Lettonie a surtout triomphé dans le match du jour grâce au brio de son jeune gardien Arturs Silovs. L’espoir des Canucks de Vancouver, qui avait été prêté aux Lions de Trois-Rivières pendant 10 parties en 2021-2022, a frustré les Suédois à 40 reprises.

Silovs a notamment défendu sa forteresse pendant les cinq situations de supériorité numérique adverses. En fin de deuxième vingt, Martins Dzierkals a écopé d’une pénalité de match pour avoir donné un coup de bâton vicieux après le sifflet, mais la Suède s’est butée à un mur.

Propulsée par la bruyante foule lettonne, les hôtes ont pris les devants grâce à Dans Locmelis au premier vingt. Le centre de 19 ans, choix de quatrième tour des Bruins de Boston, a sauté sur un retour de lancer pour déjouer Lars Johansson.

Écartés du podium depuis 2018, les Suédois n’avaient pas dit leur dernier mot et ont dominé le second engagement 13 à 1 dans la colonne des tirs au but. L’arrière des Maple Leafs de Toronto Timothy Liljegren a finalement nivelé la marque en démystifiant Silovs à l’aide d’un laser dans la lucarne.

Auteur de trois mentions d’aide dans la rencontre, Rihards Bukarts a laissé le disque à Miks Indrasis en entrée de zone en troisième période. Celui-ci a causé une commotion dans le Riga Arena en servant une tasse de café à l’attaquant Par Lindholm avant de redonner les devants aux siens.

Janis Jaks a ensuite porté le coup fatal aux visiteurs lorsque son tir de la pointe a échappé à Johansson.

Peu importe l’issue des prochains duels, les Lettons ont écrit un chapitre important de leur histoire en défaisant la Suède. Leur meilleur résultat au Mondial de l’IIHF était une septième place.