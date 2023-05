Matthew Tkachuk meilleur que jamais

L’attaquant des Panthers Matthew Tkachuk a désormais atteint le statut de «superstar» dans la Ligue nationale, a laissé tomber notre collègue Renaud Lavoie, jeudi soir, à «JiC».

«Je pense que ce gars-là (...) c'est une "superstar". Tu as les joueurs vedettes, les joueurs étoiles, et tu as les "superstars"», a-t-il évoqué au lendemain de la l’élimination des Hurricanes aux mains des Panthers, série durant laquelle Tkachuk a inscrit trois buts décisifs.

Tkachuk était déjà un très bon joueur avec les Flames de Calgary avant d’être échangé aux Panthers l’été dernier. Mais ce qu’il offre, en ce moment, à la formation floridienne, n’a pas de commune mesure avec ce qu’il faisait en Alberta.

«Ses statistiques avec les Panthers en séries, vis-à-vis de ce que c'était avec les Flames, ce n'est même pas proche. Dans tous les aspects de son jeu!», a illustré Renaud.

Pendant ce temps, les partisans des Canadiens doivent se résigner : le premier choix des Panthers, qui appartient au Tricolore à la suite de l’échange ayant envoyé Ben Chiarot en Floride la saison dernière, en sera un de fin de ronde.

«Les Canadiens vont se retrouver avec le choix numéro 31 ou 32 au prochain repêchage. Et c'est à cause de qui? Matthew Tkachuk», a affirmé Renaud, qui estime que si le gardien Sergei Bobrovsky mérite d’être considéré comme le meilleur joueur des séries pour les Panthers, Tkachuk n’est pas loin derrière et l’a certainement été en saison régulière.