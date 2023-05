L’heure est-elle venue pour Hoffman?

L’attaquant des Canadiens Mike Hoffman se retrouvait récemment au sommet de la liste des «rachats populaires» du site «Capfriendly». Cette liste n’a rien de scientifique et c’est maintenant le gardien des Maple Leafs Matt Murray qui en occupe la première place, mais Hoffman en fait toujours et ça a le mérite de lancer la discussion au sujet d’un possible rachat de contrat pour le numéro 68 du CH.

Pour sûr, Hoffman n’est pas le seul joueur sur la liste de paie du Tricolore dont le rachat du pacte peut être discuté. Mais il est sans doute le seul dont le contrat ne compte qu’une saison restante, ce qui en diminue passablement les conséquences : les deux tiers des 4,5 millions $ qu’il doit empocher en 2023-2024 serait étalés sur deux saisons, ce qui signifie un impact de 1,67 million $ par année sur la masse salariale de l’équipe.

«Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de culture, a évoqué Éric Fichaud, jeudi, à "la Poche bleue le midi". Pour la culture, oui, je le rachète. Je ne le veux pas dans l'entourage. Ce n'est pas qu'il est le problème du Canadien, mais si tu es en train de faire un virage, l'ancienne garde qui était là, c'est "go".»

«C'est dans l'optique où tu veux créer de quoi avec tes jeunes, leur laisser de la place, a-t-il ajouté. En l'enlevant de l'alignement, tu peux rentrer quelqu'un à sa place. Que ce soit un jeune, ou en signer un autre qui va davantage convenir à ta mentalité.»

