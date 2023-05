Les Panthers de 2023 : Comme le Canadien de 2021

Depuis les expansions de 1967, seules trois équipes ont été en mesure d’atteindre la finale de la Coupe Stanley en étant la dernière tête de série des éliminatoires. Les Panthers de la Floride y sont parvenus cette année, comme le Canadien de Montréal de 2021.

C’est en amassant 92 points en saison régulière, un de plus que les Penguins de Pittsburgh et les Sabres de Buffalo, que les gros chats sont parvenus à décrocher leur billet éliminatoire comme deuxième équipe repêchée de l’Association de l’Est. Dans l’Ouest, les Jets de Winnipeg avaient été les derniers à se qualifier, avec 95 points.

Les Panthers avaient ainsi la lourde tâche d’affronter les Bruins de Boston au premier tour, ce qu’ils ont fait avec brio en se débarrassant des puissants oursons en sept matchs. Les Maple Leafs de Toronto sont ensuite tombés en cinq parties, puis les Hurricanes de la Caroline ont été soufflés en quatre petites joutes.

Le rêve montréalais

Les amateurs québécois se souviendront sans aucun doute des séries de 2021 et de la fameuse section Nord dont ont fait partie le Tricolore et les sept formations canadiennes du circuit. Le CH s’était qualifié comme dernière tête de série avec 59 points en 56 matchs.

Le reste fait partie de l’histoire ; les hommes de Dominique Ducharme ont comblé un retard de 3 à 1 pour envoyer les Leafs en vacances, ont écarté les Jets en quatre matchs et ont battu Marc-André Fleury et les Golden Knights de Vegas en six.

Nashville aussi

En 2016-2017, ce sont les Predators de Nashville qui ont atteint la finale même s’ils ont montré le pire dossier parmi les équipes en séries. Avec 94 points durant le calendrier régulier et un Pekka Rinne en grande forme devant le filet, ils n’étaient pas des invités-surprises.

Les «Preds» ont signé un balayage – ce qui a été accompli par les trois équipes – devant les Blackhawks de Chicago au premier tour. Les Blues de St. Louis et les Ducks d’Anaheim ont ensuite été battus en six rencontres.

Il sera intéressant de voir si les Panthers pourront conjurer le mauvais sort, puisque ni le Canadien ni les Predators n’ont soulevé la coupe Stanley au bout de la route. Le Lightning de Tampa Bay et les Penguins de Pittsburgh, respectivement, ont remporté l’ultime confrontation.