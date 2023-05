Kyle Dubas sous enquête pour une possible violation d’une règle du syndicat des joueurs de la LNH

Le nom de l’ancien directeur général des Maple Leafs de Toronto Kyle Dubas continue d’alimenter les discussions, sauf que l’une d’entre elles ne concerne pas son prochain lieu de travail, mais ses liens avec l’agent qui défend ses intérêts.

Le site Daily Faceoff a rapporté jeudi que Dubas et son agent Chris Armstrong se trouvent au cœur d’une enquête lancée par l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH). Celle-ci soupçonne la violation d’une de ses règles, comme l’a précisé un porte-parole à la même source.

Plus précisément, l’AJLNH interdit à des agents de joueurs de représenter également des dirigeants ou des employés de la ligue. Or, Armstrong travaille pour la firme Wasserman Sports, qui a pour client le joueur-vedette des Leafs Auston Matthews, entre autres. Aussi, l’homme de confiance de Dubas n’est pas un agent certifié de la LNH et travaille surtout pour des golfeurs professionnels comme Tony Finau qui font affaire avec la même entreprise. Conséquemment, il n’encourt pas de sanctions de la part du syndicat.

Toutefois, une zone grise persiste en raison des divers secteurs d’activités couverts par Wasserman dans le monde du sport.

«Je n’ai pas eu vent de quelconque processus [de l’AJLNH], mais je suis certain que tous les agents de notre service traitant le hockey seront heureux de répondre aux questions du syndicat à ce sujet», a déclaré le vice-président hockey de la compagnie, Jeff Jackson, au Daily Faceoff.

Armstrong travaille pour son employeur actuel depuis 2010 et le «Sports Business Journal» a évoqué sa contribution cruciale à l’ouverture d’un bureau à Toronto qui a attiré dans sa clientèle plusieurs athlètes canadiens issus de différentes disciplines.

Dubas a mis fin à son association avec les Leafs vendredi.