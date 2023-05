Golf: le circuit LIV a un bel avenir, selon Donald Trump

Le circuit LIV tient cette semaine un tournoi au club de golf de l’ancien président américain Donald Trump dans la région de Washington et l’hôte des lieux croit au potentiel de succès de la jeune organisation, beaucoup plus qu’à celui du concurrent direct, la PGA.

En marge d’un pro-am auquel il a participé en compagnie notamment de son fils Eric, le 45e président des États-Unis n’a pas caché sa joie de recevoir LIV qui en est à sa deuxième saison en 2023. Financé par un fonds d’investissement saoudien, le circuit se trouve dans une bataille teintée d’une forte animosité avec la PGA, certains golfeurs de celle-ci ayant fait défection pour se joindre à lui.

Donald Trump a choisi son camp et il ne s’en cache pas, estimant que le futur de LIV est très bon. Il faut toutefois rappeler que le journal «New York Times» a précisé plus tôt ce mois-ci que le ministère de la Justice des États-Unis enquête sur les liens entre l’ex-président et LIV.

«Je pense que la PGA a commis une erreur majeure en ne le prenant pas au sérieux. Là-bas, ils ont de l’argent en quantité illimitée et ils aiment le golf. Et c’est de la bonne publicité pour l’Arabie saoudite», a-t-il affirmé, tel que rapporté par le quotidien «USA Today».

Maintenant ou jamais

Ajoutant que LIV mise sur les meilleurs parcours au monde, incluant le sien, l’homme fort du Parti républicain avait déjà vanté les mérites du circuit en juillet, suggérant aux joueurs de renom d’accepter les bourses faramineuses offertes par l’organisation dirigée par les Saoudiens.

«Tous ces golfeurs demeurant fidèles à la très infidèle PGA paieront le gros prix quand la fusion avec LIV arrivera. Ils n’obtiendront rien d’autre qu’un gros merci de la part des responsables de la PGA qui gagnent des millions de dollars par année», avait-il rédigé sur ses réseaux sociaux. Si vous ne prenez pas l’argent maintenant, vous ne toucherez rien une fois la fusion confirmée et vous pourrez seulement dire à quel point les joueurs originaux de LIV sont brillants de s’être engagés.»

Par ailleurs, Trump semble déjà en mode lutte contre Ron DeSantis, qui a confirmé mercredi qu’il se portera candidat à l’investiture républicaine en prévision des élections présidentielles de 2024. Il l’a qualifié de personne déloyale et mentionné que son golf est meilleur que celui du gouverneur de la Floride.