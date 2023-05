La chasse au directeur général est lancée dans la Ligue nationale de hockey. Si les Flames de Calgary ont pourvu le poste il y a deux jours, nommant Craig Conroy, d’autres équipes sont encore à la recherche du bon candidat.

C’est le cas des Maple Leafs de Toronto, mais également des Penguins de Pittsburgh. D’ailleurs, plusieurs rumeurs ont été mises de l’avant, récemment, voulant que Kyle Dubas, qui a été le DG de Leafs pendant cinq ans jusqu’à il y a maintenant près d’une semaine, soit dans le viseur de la formation de la Pennsylvanie.

Est-ce que le Penguins viserait juste en embauchant Dubas et est-ce que Dubas est prêt à relever ce défi?

«Je pense que c’est une situation peut-être un peu plus à risque, a souligné la gardienne Ann-Renée Desbiens, jeudi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi, sur les ondes de TVA Sports. C’est une autre équipe qui est souvent sous les projecteurs, une équipe qui va devoir avoir du changement, qui est vieillissante. Côté dialogue avec les joueurs, ça pourrait plus fonctionner. Par contre, je pense qu’il y a un meilleur fit pour Pittsburgh que Dubas présentement.»

«Il aurait beaucoup à jouer encore à Pittsburgh et ce n’est pas une situation qui serait la plus facile à entrer. Donc, je ne sais pas si c’est mieux pour lui et sa famille et je sais qu’il a beaucoup parlé de sa relation avec sa famille et que ça avait été dur à Toronto. »

La personne qui sera nommée à la tête des Penguins devra non seulement satisfaire un groupe fort de vétérans, comprenant Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang, mais également regarnir la banque de jeunes joueurs. Les Penguins n’ont d’ailleurs que deux choix lors des quatre premières rondes du prochain repêchage.

«C’est une job qui est très à risque, a continué Desbiens. Tu peux jouer avec le feu tout de suite ou rechercher une situation un peu plus stable.»

