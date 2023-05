Des Alouettes jeunes qui joueront «à 100 milles à l'heure»

Le camp d’entraînement des Alouettes va bon train à Trois-Rivières et alors qu’on en arrive tranquillement à la moitié, l’heure est à un premier bilan.

Tout cela va coïncider avec le premier match préparatoire de l’équipe, qui doit avoir lieu demain à Ottawa.

Il y aura peu de vétérans en uniforme pour ce match, selon ce qu’a appris notre collègue Frédérique Guay sur place.

Il pourrait toutefois y en avoir quelques-uns sur la ligne offensive afin d’assurer une protection décente des quarts qui seront employés dans la rencontre, même si Cody Fajardo ne devrait pas être en uniforme.

Puis, il y aura, après cette rencontre, une première vague de coupes. Il n’est pas exclu que le directeur général, Danny Maciocia, procède ensuite à d’autres acquisitions pour aller chercher un peu de plus qualité. Mais quoi qu’il en soit, les Alouettes présenteront un visage jeune en 2023, ce qui plaît à Maciocia.

«Je pense qu'on va être tellement jeunes comme équipe qu'on va être très énergiques, amener beaucoup de passion, on va s'imposer physiquement (...) Même quand on va faire des erreurs, on va les faire à 100 milles à l'heure et quand tu fais des erreurs à 100 milles à l'heure, ça se peut que tu tombes dans des bons jeux», a-t-il indiqué, en entretien.

