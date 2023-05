Un Québécois à la barre des Flames?

Alex Tanguay devrait être le prochain entraîneur-chef des Flames de Calgary.

C'est du moins ce que Guillaume Latendresse a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi.

«Mon premier choix comme entraîneur est Alex Tanguay. Il a joué cinq ans pour les Flames et c'est un gars de la nouvelle ère. Il faut ramener des anciens qui connaissent ça et qui ont monté les échelons. Du côté des Flames, il faut ramener un sentiment d'appartenance. On dirait qu'ils l'ont perdu et ça prend un bon groupe pour ramener le lien avec les partisans.»

L'ancien joueur des Canadiens estime que son ancien coéquipier pourrait relancer une équipe qui a souffert de l'impact négatif de Darryl Sutter.

«Je pense que Calgary est un très bon marché. C'est une organisation qui peut y croire et qui a plusieurs joueurs talentueux. Tout le monde pensait qu'ils allaient faire les séries, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'ils ont mis un dinosaure comme entraîneur. Il a brisé l'équipe et personne ne voulait jouer pour lui.»

De son côté, Antoine Roussel croit que Sutter étouffait carrément son équipe.

«On a asphyxié cette équipe. Ils ont des bons joueurs, mais ils n'avaient aucune liberté. L'ambiance devait être pesante à l'aréna. Un brin de fraîcheur, ça va juste faire du bien. Je pense qu'ils vont faire les séries, l'année prochaine.»

