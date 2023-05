Un autre monument sur le point de quitter les Remparts?

Jacques Tanguay pourrait-il quitter les Remparts en même temps que Patrick Roy?

Le président de l'équipe a laissé planer le doute lors d'une entrevue avec Stéphane Turcot, mercredi.

«Je te dirai ça en revenant. J'en ai beaucoup plus de fait que ce qu'il me reste à faire, c'est certain. On prendra la décision quand la saison sera terminée.», a-t-il répondu à une question du journaliste.

Tanguay a toutefois tenu à confirmer que, peu importe ce que lui réserve son avenir avec les Remparts, il allait rester impliqué avec le Rouge et Or.

«Je suis encore là pour très longtemps. C'est mon bébé.»

