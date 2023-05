Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 25 mai qui en valent le détour.

Hockey : Golden Knights de Vegas c. Stars de Dallas

Depuis le début de la finale de l’Association de l'Ouest, rien ne va pour les Stars. Le club texan tire de l’arrière 3 à 0. Il a perdu les deux premiers matchs en prolongation et espérait trouver un deuxième souffle en revenant à son domicile. Ce ne fut pas le cas et les Stars ont été dominés 4 à 0. Malgré tout cela, la formation de Dallas est la favorite des preneurs aux livres. Pourquoi ne pas en profiter pour faire confiance en la capacité des Golden Knights de balayer la série?

Prédiction : Victoire des Golden Knights – 2,00

Crédit photo : Getty Images via AFP

Tennis : Félix Auger-Aliassime c. Arthur Fils

Au troisième tour du tournoi de Lyon, un événement disputé sur la terre battue, le Québécois et le Français s’affronteront pour la première fois sur le circuit de l’ATP. Auger-Aliassime est le favori de cette compétition et pointe au 10e rang mondial. De son côté, Fils occupe le 112e échelon sur l’échiquier mondial. Le mieux classé des deux connaissait des ratés dernièrement, mais y a été d’une belle victoire en deux manches de 7-5 et 6-2 face à l’Espagnol Pablo Llamas Ruiz à son premier match à Lyon. Rien ne laisse présager qu’il ne continuera pas sur sa lancée contre Fils.

Prédiction : Victoire de Félix Auger-Aliassime – 1,33

Crédit photo : AFP

Basketball: Heat de Miami c. Celtics de Boston

Grâce à un troisième quart convaincant et une performance étincelante de Jayson Tatum, les Celtics ont évité l’affront d’un balayage, mardi. Afin de devenir la première équipe de l’histoire de la NBA à remporter une série après avoir perdu les trois premiers matchs, la troupe de Joe Mazzulla a toutefois bien des croûtes à manger. Le Heat et son meilleur joueur, Jimmy Butler, adorent jouer aux trouble-fête. Même si les preneurs aux livres ne croient pas en leurs chances de mettre fin à la saison des Celtics au TD Garden, la cote en vaut la chandelle. Après tout, l'équipe floridienne présente un dossier de 5-3 à l'étranger depuis le début de la valse printanière.

Prédiction : Victoire du Heat de Miami – 3,40