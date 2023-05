Michael Jordan se paie la voiture «la plus rapide au monde» qui peut rouler à 300 milles à l’heure

La légende du basketball professionnel Michael Jordan est l’un des individus les plus riches de la planète et il s’est payé un petit cadeau de 3,5 millions $ : une automobile pouvant atteindre une vitesse maximale de 300 milles à l’heure.

Le site Robb Report a précisé mardi que celui ayant une valeur financière nette approximative de 2 milliards $ est désormais l’un des 30 détenteurs d’un modèle rare, le plus récent Hennessey Venom F5 Roadster. Il a donc ajouté à sa collection de bolides ce que plusieurs considèrent le véhicule convertible le plus rapide et le plus puissant au monde.

«Aujourd’hui fut une journée spéciale, a précisé le fabricant automobile sur son compte Instagram, en accompagnant la publication d’une photo montrant le grand patron, John Hennessey, aux côtés de son célèbre client et devant la fameuse voiture au club de golf privé de Jordan en Floride. C’est un grand privilège pour moi de construire ce spécial Venom F5 pour un ami spécial.»

L’automobile en question possède un moteur V8 de 6,6 litres et sa puissance est de 1817 chevaux-vapeur, en plus d’inclure une transmission semi-automatique de sept vitesses.