Le CF Montréal en finale du Championnat canadien

Le CF Montréal a obtenu son billet pour la finale du Championnat canadien en battant le Forge FC, mercredi soir, au Stade Saputo.

Le club de la Major League Soccer (MLS) l’a emporté 2 à 0 contre les champions en titre de la Première ligue canadienne (PLC).

C’était la troisième fois en autant d’occasions que le onze montréalais avait le meilleur sur le Forge FC dans le cadre du tournoi rassemblant les formation de l’unifolié.

Dans le duel du jour, Ariel Lassiter a ouvert la marque à la 54e minute. L’attaquant a décoché une frappe de loin. Celle-ci semblait inoffensive, mais le ballon a tout de même trouvé son chemin jusque dans le fond du filet du gardien Triston Henry. C’était par ailleurs la première réussite du Costaricain dans l’uniforme du Bleu-Blanc-Noir.

«Nous avons eu beaucoup de possession en première mi-temps, mais c’était difficile de créer des occasions. On a ajouté un attaquant supplémentaire et cela nous a aidé ensuite. Le premier but nous a permis d’ouvrir le match, a déclaré l’entraîneur-chef Hernan Losada après le match. J’ai demandé aux joueurs de prendre un peu plus de risques et de terminer les actions parce que tout peut arriver sur ces occasions.»

Sunusi Ibrahim a doublé l’avance des favoris de la foule 24 minutes après la première réussite du CF Montréal. Il y est allé d’une belle manœuvre pour se créer de l’espace et a décoché un puissant tir. Le jeune avant de 20 ans a visiblement la touche contre l’équipe de Hamilton, puisqu’il avait inscrit un tour du chapeau lors du dernier rendez-vous entre les deux formations.

Le CF Montréal a été en contrôle pour la grande majorité du match. Les joueurs de Losada ont décoché 21 tirs, dont six ont été cadrés. De l’autre côté du ballon, les représentants du Forge FC ont tiré huit fois et le ballon a touché la cage de Jonathan Sirois à deux reprises. Le gardien québécois en a profité pour signer son cinquième blanchissage de la saison, toutes compétitions confondues.

«Nous nous sommes ajustés après la mi-temps et nous avons trouvé les espaces pour obtenir des occasions et marquer. On voulait faire bouger le ballon rapidement et attaquer le filet adverse. C’était notre objectif d’avoir une occasion de gagner un trophée. C’est toujours bien de jouer une finale», a indiqué le milieu de terrain Mathieu Choinière, qui affrontait son frère dans ce match.

En finale, le CF Montréal se mesurera au gagnant du duel entre les Whitecaps de Vancouver (MLS) et le Pacific FC (PLC). Les deux clubs s’affronteront plus tard en soirée. Le vainqueur sera d’ailleurs l’hôte de l’affrontement qui déterminera qui soulèvera la coupe des Voyageurs et se qualifiera pour la Ligue des champions de la Concacaf 2024.