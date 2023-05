Jamie Benn suspendu

La saison de Jamie Benn pourrait être terminée, puisqu’il a été suspendu deux matchs par le département de sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey, mercredi.

Le capitaine des Stars de Dallas a été puni pour son geste dangereux aux dépens de l’attaquant des Golden Knights de Vegas Mark Stone.

Au tout début du troisième duel de la finale de l’Association de l’Ouest, Benn a assené un double-échec aux dépens de Stone tandis que ce dernier était allongé sur la glace.

Après cette séquence, les officiels lui avaient décerné une pénalité de match.

«Il est important de noter que Benn est en contrôle pendant l’entièreté de la séquence et qu’il a décidé d’assener un double-échec violent, a expliqué le département de sécurité dans une vidéo. Il s’agit d’un geste inutile et dangereux de la part de Benn.»

En plus d’avoir alloué un but pendant que s’écoulait la pénalité majeure de Benn, les Stars ont baissé pavillon 4 à 0. Ils tirent de l’arrière 3 à 0 dans la série et pourraient voir leur saison prendre fin dès jeudi, à Dallas.

Ce duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports à 20 h.

Benn a amassé trois buts et 11 points en 16 duels depuis le début des séries éliminatoires.