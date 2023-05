Golden Knights : voici pourquoi ils devraient atteindre la finale bientôt

Les Golden Knights de Vegas ont besoin d’une seule victoire pour retourner en finale de la Coupe Stanley une première fois depuis 2018 et selon eux, il est impossible de déroger à la recette leur permettant d’accumuler les succès sur la patinoire.

Vainqueurs des Stars de Dallas au compte de 4 à 0 dans le troisième match de la finale de l’Association de l’Ouest, mardi, la formation du Nevada trouve toutes les réponses au bon moment jusqu’à maintenant. Après avoir soutiré deux gains en prolongation à domicile, elle a eu la vie plus facile en terrain ennemi; en fait, les partisans déçus ayant lancé des projectiles sur la glace et quelques coups discutables de l’adversaire ont causé davantage de soucis que l’opposition offerte par les Stars, qui étaient en retard par trois buts après sept minutes de jeu.

Devant le filet, le méconnu Adin Hill continue de surprendre. Même si les Knights ont été décimés à la position de gardien, ils ont bénéficié de bonnes performances et la tendance se poursuit avec l’athlète de 27 ans. Il affiche un taux d’efficacité de ,940 et une moyenne de buts alloués de 1,96 en séries 2023. Il est difficile de faire mieux.

«Vis-à-vis mon jeu général, je me sens très à l’aise, mais tout cela en dit long sur le rendement du club également, a complimenté Hill, tel que rapporté par le site NHL.com. Au cours de ces éliminatoires, nous n’avons pas perdu souvent. Nous voguons sur une belle séquence et nous jouons très bien défensivement. Il s’agit juste de continuer et de nous concentrer sur la partie suivante.»

Évidemment, la satisfaction est bien palpable dans les propos de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy, qui pourrait renouer avec la finale de la Ligue nationale de hockey après l’avoir perdue à la barre des Bruins de Boston au printemps 2019. La méthode de travail n’a rien de compliqué à première vue.

«Nous avons complété nos jeux de manière adéquate. Quand vous prenez l’avance à l’extérieur, cela facilite la tâche un peu. On peut jouer de façon plus détendue et éviter le hockey de rattrapage. C’est une question de gestion de la rondelle. Nous avons joué derrière eux en appliquant de l’échec avant et en créant des revirements, a-t-il souligné. Nous restons en zone offensive avec le disque. Cela fait partie de notre jeu en séries. Nous croyons leur mettre de la pression sur les épaules. Tout cela n’est pas de la chance : nous réussissons à imposer notre style de jeu.»

L’expérience fait toujours une différence

À Vegas, certains éléments d’expérience ont appris à gagner, notamment les arrières Alec Martinez et Alex Pietrangelo. Ce dernier a marqué son premier but des éliminatoires, mardi, et prêche par l’exemple.

«Nous parvenons à frustrer leurs meilleurs joueurs, sauf que tout le monde ici adhère au système. Ce n’est pas l’histoire d’un trio ou d’une paire défensive, a-t-il nuancé. Oui, il y a des combinaisons qu’on utilise contre certains de leurs hockeyeurs. Toutefois, collectivement, on prend l’espace au centre de la glace. Les gars paient le prix, bloquent des tirs au moment opportun et le gardien fait le boulot.»

Le quatrième match de la série aura lieu jeudi, 20 h, sur les ondes de TVA Sports.