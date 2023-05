Blue Jays : pas de festival offensif cette fois

Après avoir inscrit 20 points la veille, les Blue Jays ont été beaucoup moins productifs au bâton et le club de Toronto a baissé pavillon 7 à 3 contre les Rays de Tampa Bay, mercredi soir, au Tropicana Field.

La meilleure équipe du baseball majeur jusqu’à maintenant en 2023 n’allait pas se faire humilier deux fois de suite et a rapidement pris le contrôle du match. Isaac Parades, via un simple, a produit le premier point des siens dès la manche initiale et les Rays n’ont jamais tiré de l’arrière par la suite.

À leur deuxième tour au bâton, les favoris de foule ont ajouté deux autres points à leur récolte. Luke Raley et Jose Siri ont expulsé les lancers Yusei Kikuchi (5-2) de l’autre côté de la clôture.

Vladimir Guerrero fils a permis aux Blue Jays de s’inscrire à la marque en quatrième, mais les réjouissances furent brèves. En effet, les Rays ont ajouté deux autres réussites dès leur retour en attaque.

Un scénario semblable est survenu quatre engagements plus tard. Cavan Biggio a frappé un circuit en solo et George Springer a permis à Nathan Lukes de fouler la plaque, ce qui a créé un espoir de remontée tardive chez les visiteurs.

Celui-ci a été pratiquement anéanti après que les Rays aient récolté deux autres points. En neuvième, le spécialiste des fins de partie Pete Fairbanks a réussi sa mission, passant Biggio dans la mitaine pour mettre fin aux hostilités.

Le partant des Rays pour ce match, Shane McClanahan (8-0), a été excellent. Il a donné un seul point sur huit coups sûrs en sept manches de boulot. Il a aussi retiré sept rivaux sur des prises.

Ce match était par ailleurs le premier départ d’Ernie Clement avec les Jays, lui qui a été rappelé des Bisons de Buffalo, dans le AAA, mardi. Utilisé au deuxième but et comme huitième frappeur, il n’a pas été capable de réussir un coup sûr en deux présences à la plaque.

Les Blue Jays tenteront de niveler la série de quatre matchs contre les Rays dans le dernier affrontement. Celui-ci est prévu dans l’après-midi de jeudi. Par la suite, l’unique formation canadienne du baseball majeur s’en ira au Minnesota pour trois rencontres contre les Twins et un certain Édouard Julien.