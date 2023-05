Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 24 mai qui en valent le détour.

Tennis: Félix Auger-Aliassime c. Pablo Llamas Ruiz

Pour sa préparation pour les Internationaux de France, Auger-Aliassime a pris la décision d’aller se délier les jambes à Lyon. Première tête de série de ce tournoi, le 10e meilleur joueur au monde croisera le fer avec Ruiz, qui pointe au 240e rang. Le Québécois a besoin de rebâtir sa confiance après des éliminations d’entrée à Madrid et Rome. Bien qu’il ne soit qu’un débutant sur le circuit de l’ATP, son adversaire espagnol semble avoir plus d’un tour dans son sac. Ruiz a battu mardi au premier tour l’Australien Max Purcell, qui avait atteint deux finales consécutives en tournoi Challenger.

Prédiction: Victoire de Félix Auger-Aliassime – 1,23

Hockey: Hurricanes de la Caroline c. Panthers de la Floride

Avec un Sergei Bobrovsky inébranlable, un Matthew Tkachuk infatigable et une panoplie de bons vétérans, les Panthers semblent en voie d’éliminer rapidement les Hurricanes. Le seul bémol pour la Floride pourrait être l’absence possible du capitaine Aleksander Barkov, mais l’entraîneur-chef Paul Maurice s’est dit optimiste. Même s’ils ont dirigé presque deux fois plus de lancers que les Panthers sur la cage adverse durant le match numéro 3, rien ne rentre pour les «Canes». Devant une foule qui a retrouvé de l’entrain au FLA Live Arena, ce sera très difficile pour la Caroline d’éviter le balayage.

Prédiction : Victoire des Panthers de la Floride – 1,86

Soccer : Manchester City c. Brighton & Hove Albion

Maintenant qu’il s’est assuré un troisième titre consécutif de la Premier League, Manchester City mettra-t-il la pédale douce contre Brighton? Il reste deux matchs de championnat à disputer aux «Citizens», avant d’importantes finales. Dans une dizaine de jours, ils affronteront Manchester United pour la FA Cup et une semaine plus tard, ce sera la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan. Pep Guardiola sera-t-il tenté de reposer quelques cadres? Brighton, sixième de la Premier League, a l’occasion de se qualifier pour la coupe Europa et des points seraient les bienvenus avant un important duel contre son poursuivant, Aston Villa. Sauf que Manchester City reste Manchester City...

Prédiction: Victoire de Manchester City – 1,87