Le destin de Clayton Keller lié à celui de Cole Caufield?

Clayton Keller est malheureux en Arizona. Tellement que son père a fait une sortie sur les réseaux sociaux, la semaine dernière, pour déclarer que son fils ne jouera plus pour les Coyotes.

Keller souhaite évoluer dans un marché passionné de hockey... comme Montréal par exemple. Les Canadiens devraient-ils donc tenter leur chance? Notre collaborateur Tony Marinaro a soulevé la question à l’émission JiC, mardi (à voir dans la vidéo ci-dessus).

«Est-ce que les Canadiens devraient faire des efforts pour aller chercher Clayton Keller? La question mérite d’être posée. Le père de Keller dit qu’il s’est fait pirater son compte, mais je ne crois pas à son histoire, a affirmé Marinaro. D’ailleurs, deux jours plus tard, l’agent de Keller a admis que son client se pose de sérieuses questions sur l’avenir des Coyotes. Il veut jouer dans un bon marché, dans un aréna plein à craquer et dans une équipe qui aspire à la coupe Stanley d’ici quelques années.»

Selon lui, «la question sur Keller se pose si les Canadiens ont la réponse sur l’avenir de Cole Caufield». Ce à quoi l’animateur a répliqué : «La question à se poser est : Est-ce que les Canadiens sont prêts à laisser partir Caufield pour Keller?»

Marinaro croit quant à lui que les deux attaquants pourraient jouer à Montréal en même temps.

«Ce n’est pas nécessairement ça. Si Keller veut vraiment partir de l’Arizona, tu pourrais l’avoir pour moins cher et avoir aussi Caufield. Si les négociations n’avancent pas avec Caufield et que Pat Brisson réclame un contrat de trois ans, ça veut dire qu’il va peut-être partir à la fin de son contrat et aller faire plus de 10 millions ailleurs. Si on sait que c’est juste trois ans pour Caufield, il faut faire des efforts pour aller chercher Keller.»

Il reste encore cinq saisons à écouler au contrat de Keller, qui touche annuellement 7,15 millions de dollars.

En 2022-2023, l’attaquant de 24 ans a récolté 86 points en 82 matchs.