CF Montréal contre Forge FC ou le duel des Choinière

Les rares duels entre le CF Montréal et le Forge FC revêtent un caractère particulier pour Mathieu Choinière, qui aura une autre occasion de jouer contre son frère, David.

Mercredi, c’est un billet pour la finale du Championnat canadien, mais aussi un peu d’orgueil familial qui sera en jeu au Stade Saputo. Les deux frangins avaient notamment croisé le fer en mai 2022 pendant cette compétition, Montréal l’emportant 3 à 0 grâce au triplé de Sunusi Ibrahim.

«C’est toujours le fun pour notre famille. Tout le monde va être là, a affirmé Mathieu Choinière en conférence de presse, mardi. C’est un événement spécial. On en parlait quand on était petits, on voulait que ça arrive.»

David est lui aussi passé par l’Académie avant de prendre la direction de Hamilton, où il évolue depuis 2019. Il avait été le meilleur élément du Forge durant le match de l’an dernier et continuera d’être une menace pour son ancien club, prévoit Mathieu.

«Il joue bien et il joue régulièrement aussi. Il a un niveau vraiment intéressant, a-t-il indiqué. Ses déplacements sans le ballon sont vraiment l’une de ses grandes forces. C’est sûr que demain [mercredi], il faudra le surveiller, parce qu’il peut faire mal à une défense. Sa progression avec le Forge a été super bonne. Je lui souhaite le meilleur.»

Utilisé à outrance cette saison, Choinière est peut-être le joueur du CF Montréal qui se démarque le plus depuis les derniers mois. Un duel entre deux frères au sommet de leur forme – si Mathieu n’obtient pas de repos pendant cette séquence éreintante – est une excellente nouvelle pour le soccer québécois.

Une rencontre capitale

Il s’agit d’un troisième duel en autant d’années entre le CF et le Forge. En 2021, le Bleu-Blanc-Noir avait eu besoin d’une interminable séance de tirs de barrage pour l’emporter et passer en finale.

«On sait que c’est une équipe de la [Première Ligue canadienne] qui est renommée, a dit Choinière. Je regarde pas mal tous les matchs de l’équipe à cause de mon frère. C’est une bonne équipe, qui aime jouer au ballon, qui propose beaucoup offensivement. On s’attend à une bonne opposition.»

Le mot d’ordre du côté du CF Montréal est de tenir en haute estime le Forge et ce duel. Il est temps de mettre de côté les deux plus récentes défaites sur la route et se concentrer sur cette occasion de soulever un trophée.

«C’est un match beaucoup plus important qu’un match de MLS, a confié l’entraîneur-chef Hernan Losada. C’est une opportunité pour toute l’organisation de gagner un trophée et jouer une autre finale. C’est aussi très important pour le Forge. Ils ont dit que c’était le plus gros match de l’année, et pour nous, c’est la même chose.»

Choinière croit aussi qu’une victoire pourrait aider le onze montréalais à rebondir, comme il l’a fait en avril contre Vaughan Azzurri et le mois suivant à Toronto. S’il écarte une troisième formation ontarienne, ce sera les Whitecaps de Vancouver ou le Pacific FC qui se dressera sur son chemin en finale du Championnat canadien.