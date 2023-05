«Ce sera mon plus gros été d'entraînement à vie»

Rafaël Harvey-Pinard agira comme président d'honneur de la toute première édition de la Classique Prestige, le 31 août prochain au club de golf Saguenay-Arvida.

L'événement, qui réunira 160 joueurs, amassera des fonds pour la Maison de soins palliatifs de Saguenay et pour l'Association du hockey mineur de Saguenay. Cette association vient d'ailleurs de créer la bourse Rafaël Harvey-Pinard, pour rendre le hockey plus accessible aux jeunes.

«Je sais que le hockey coûte de plus en plus cher», a déclaré le joueur des Canadiens de Montréal. «Je me rappelle que mes parents payaient aussi. Je l'ai vécu au hockey mineur et je suis heureux d'aider des jeunes, pour que l'argent ne soit pas un problème.»

Sur le plan personnel, Harvey-Pinard a répété son intention de se tailler une place de façon permanente dans la Ligue Nationale au prochain camp d'entraînement.

«C'est le plus gros été d'entraînement de ma vie qui m'attend!», a-t-il lancé. «Je dois aller chercher une coche de plus pour m'établir dans la Ligue Nationale.»

«Mes entraîneurs m'ont parlé de ce que je devais améliorer», a ajouté le hockeyeur. «Sans entrer dans le détail, le fait d'avoir plus de matchs l'an passé m'a aidé à réaliser où je devais m'améliorer.»

Rafaël Harvey-Pinard avait été rappelé par le Tricolore à la mi-janvier. En 34 matchs, il a amassé 14 buts et 6 passes, dont un truc du chapeau contre les Blue Jackets de Columbus.

«Rendu à 10 matchs, tu sais que tu as joué contre plusieurs équipes et plusieurs joueurs. Tu vois que tu es capable de jouer dans cette ligue et de contribuer aux succès de l'équipe. Ça s'est fait graduellement. Je suis convaincu que je suis capable et c'est à moi de le prouver», a-t-il indiqué.

La personnalité de Rafaël Harvey-Pinard et ses succès ont vite fait de lui un favori des partisans du Canadien.

«Juste jouer pour le Canadien est un honneur», a-t-il dit. «D'être reconnu de cette façon fait chaud au cœur! De constater le support des Québécois, ça fait une différence!»

«Il y a un peu plus d'attention qui vient avec ça», a-t-il reconnu. «Je me fais reconnaître, je me fais arrêter quand je me promène dans les rues, mais j'en suis de plus en plus habitué et ça me fait toujours plaisir de parler aux gens.»

L'athlète de 24 ans promet de revenir régulièrement dans sa région natale durant l'été.

Même s'il demeure discret à ce sujet, il devrait avoir signé son nouveau contrat, bien avant le prochain camp d'entraînement.