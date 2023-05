Ce que Patrick Roy a dit à Simon Gagné

Même s'il flotte toujours sur un nuage depuis la victoire de dimanche contre les Mooseheads d'Halifax, Simon Gagné est maintenant en mode préparation pour la Coupe Memorial.

C'est ce qu'il a déclaré lors de son segment à l'émission «La Poche Bleue le midi», mardi.

«On a fêté un peu avec les partisans et la famille, en revenant à Québec, mais là c'est le retour au boulot. On a eu une bonne rencontre ce matin. On a mis ça de côté et le focus est maintenant sur l'autre trophée. C'est le but ultime.»

L'entraîneur adjoint des Remparts avoue que c'est l'objectif qui a été fixé depuis sa première rencontre avec Patrick Roy.

«Je me souviens de ma première rencontre avec Pat au mois de juillet. On parlait d'aller à la Coupe Memorial. C'est une chose de le dire, mais c'est une autre chose de le faire. C'est une longue saison avec des hauts et des bas. Le niveau de jeu pendant les séries a été vraiment relevé, cette année.»

Gagné ajoute que toute l'équipe voulait offrir ce cadeau à Roy, qui pourrait bien quitter les Remparts au terme de la présente saison.

«En ayant la chance de se côtoyer à tous les jours, j'ai appris beaucoup de Pat. C'est peut-être la dernière année de Pat comme entraîneur. On voyait que les gars voulaient que ça se termine bien. Ce n'est pas terminé. Pat l'a mentionné, on veut le gros trophée.»

L'ancien des Flyers tenait également à remercier les gens de Québec pour le support incroyable tout au long des séries.

«C'est une expérience extraordinaire pour nos joueurs de pouvoir vivre ça. C'était vraiment incroyable de recevoir un accueil comme ça aux petites heures du matin. Nous avons été choyés. Le building est plein depuis les deux derniers mois. Les billets se vendaient, en même pas 18 minutes, plusieurs fois dans les séries.»

