Alouettes: la surprise quotidienne de Jason Maas à ses joueurs

Le nouvel entraîneur des Alouettes Jason Maas est peut-être natif du Wisconsin, mais ça ne l’empêche pas de comprendre l’importance du français au sein de l’organisation montréalaise.

Alors que plus de 20 joueurs sur les 90 toujours présents au camp du club sont Québécois, Marc-Antoine Dequoy a confié à notre journaliste Andy Mailly-Pressoir que Maas réservait quotidiennement une «surprise francophone» à tous ses athlètes, sans exception.

«C'est vraiment intéressant cette année. Dans les meetings, il nous fait passer des quiz improvisés sur le français! Il fait lever chaque joueur et leur demande de prononcer leur numéro dans la langue de Molière. Et on doit tous noter les noms de ceux qui réussissent et échouent. À titre d’info, sur les 90 gars, plus de 75 ont été en mesure de réussir le test du numéro!»

Au camp des Alouettes depuis le jour un, Andy s’est également entretenu avec David Dallaire et Maxym Lavallée, deux anciens du Rouge et Or qui bataillent pour un poste chez les «Als» et qui vivent ensemble une très belle histoire.

