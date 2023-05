Voici les quatre prétendants à la coupe Memorial

Les jeux sont maintenant faits dans les trois circuits junior canadiens et voici les quatre équipes qui en découdront du 26 mai au 4 juin prochain dans le cadre du prestigieux tournoi de la Coupe Memorial.

Remparts de Québec – LHJMQ

Fiche en saison régulière: 53-12-3

Fiche en séries: 16-2

Après avoir remporté leur premier championnat au Québec en 47 ans, les Remparts tenteront de soulever la coupe Memorial pour la troisième fois de leur histoire. Le club de la Capitale Nationale avait vécu ce bonheur en 1971 et en 2006. La troupe de Patrick Roy semble en véritable mission, alors que le célèbre entraîneur-chef vit possiblement ses derniers moments derrière le banc de l’équipe. Les Remparts ont perdu seulement deux matchs pendant les séries éliminatoires de la LHJMQ, et ces revers sont survenus pendant la grande finale. L’attaquant Justin Robidas est particulièrement dominant depuis le début de la danse printanière, lui qui a amassé 27 points en 18 rencontres. Son coéquipier James Malatesta n’est pas en reste avec 14 réussites en séries éliminatoires.

Blazers de Kamloops – WHL

Fiche en saison régulière: 48-13-7

Fiche en séries: 10-4

Les Blazers sont les hôtes de la Coupe Memorial en 2023, eux qui ont vu leur parcours en séries éliminatoires prendre fin en finale d’association dans la Ligue de l’Ouest (WHL). La formation de Kamloops compte sur neuf joueurs qui ont été repêchés par une équipe de la Ligue nationale dans les dernières années, mais aucun d’entre eux n’a été sélectionné en première ronde. L’attaquant Logan Stankoven (Stars de Dallas) et le défenseur Olen Zellweger (Ducks d’Anaheim) sont à surveiller, eux qui sont respectivement au premier et deuxième rang des pointeurs de leur circuit en séries. Les Blazers en seront à leur septième participation au tournoi de la Coupe Memorial, eux qui l’ont remporté à trois reprises (1992, 1994 et 1995).

Thunderbirds de Seattle – WHL

Fiche en saison régulière: 54-11-3

Fiche en séries: 16-3

Deuxième meilleure équipe de la WHL en saison régulière, les Thunderbirds ont été un véritable rouleau compresseur pendant les éliminatoires. Ils ont notamment défait en finale le Ice de Winnipeg, le meilleur club de la WHL pendant la campagne, en cinq petites parties. Contrairement aux Blazers, l’équipe américaine compte sur cinq patineurs qui ont entendu leur nom être prononcé pendant le premier tour d’un repêchage du circuit Bettman. Il s’agit des attaquants Brad Lambert (Jets de Winnipeg), Reid Schaefer (Oilers d’Edmonton) et Dylan Guenther (Coyotes de l’Arizona), ainsi que les défenseurs Nolan Allan (Blackhawks de Chicago) et Luke Prokop (Flames de Calgary). L’espoir du Canadien de Montréal Jared Davidson évolue aussi pour les Thunderbirds. L’avant sélectionné en cinquième ronde en 2022 a récolté 23 points en 19 parties des séries, ce qui le place au troisième rang des pointeurs de son équipe derrière Guenther et Lambert.

Petes de Peterborough – OHL

Fiche en saison régulière: 35-29-4

Fiche en séries: 16-7

Le club de l’espoir du Canadien Owen Beck débarquera à Kamloops avec l’étiquette de l’équipe ayant vécu le plus d’adversité. Les Petes ont terminé leur saison régulière au quatrième rang de l’Association Est de la Ligue junior de l’Ontario (OHL) et ont subi sept revers en éliminatoires. La formation participera au tournoi de la Coupe Memorial pour la 10e fois de sa longue histoire. Elle n’a toutefois pas connu le bonheur de la victoire seulement une fois (1979). En 2023, les Petes compteront notamment sur Brennan Othmann. Le choix de première ronde des Rangers de New York en 2021 a amassé huit buts et 17 mentions d’aide pour 25 points en 23 parties pendant les séries de la OHL. Il faudra aussi surveiller les attaquants Tucker Robertson (Kraken de Seattle) et Chase Stillman (Devils du New Jersey).