Un retour à la maison salutaire pour les Stars?

Après deux matchs sur les terres des Golden Knights de Vegas, les Stars de Dallas retournent à la maison en retard 2 à 0 dans la série finale de l’Association de l’Ouest.

Les visages étaient longs dans le camp texan dimanche soir, après un revers de 3 à 2 en prolongation. C’était la deuxième fois en autant de parties contre le club du Nevada que les Stars s’inclinaient en surtemps. L’équipe a maintenant un dossier de 0-4 en prolongation depuis le début des présentes éliminatoires.

«Ce n’est pas une défaite facile à digérer», a admis l’attaquant Jason Robertson, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale.

«Nous avons commis deux erreurs et ils en ont profité. C’est une bonne équipe de l’autre côté, ces gars vont profiter de leurs chances. On doit se regrouper et se coller à notre style de jeu. Ce n’est pas ce que nous avons fait en prolongation.»

L’entraîneur-chef Peter DeBoer a quant à lui décidé de voir le verre à moitié plein.

«Ça fait partie de l’aventure des séries éliminatoires. Les équipes qui vont loin trouvent le moyen de l’emporter en prolongation, a déclaré le pilote. J’ai vraiment aimé notre façon de jouer ce soir [dimanche]. Nous avons fait plusieurs bonnes choses et corrigé plusieurs éléments qui clochaient lors du premier match. Nous avons obtenu de meilleures chances qu’eux en prolongation. Nous devons simplement trouver un moyen de mettre la rondelle dans le filet.

«Si nous jouons de cette façon, nous aurons la chance de gagner quand nous serons de retour à la maison», a ajouté DeBoer.

Pas une excuse

L’entraîneur des Stars a cependant insisté sur le fait qu’une défaite en prolongation ne représentait pas une victoire morale, bien au contraire.

«Je ne pense pas que ce soit moins inquiétant parce que nous avons perdu les deux affrontements en prolongation», a-t-il souligné.

«Nous aurions pu remporter les deux premiers matchs. Ils ont profité du fait qu’ils étaient à la maison et nous nous devons maintenant de faire la même chose.»

Depuis le début de la danse printanière 2023 dans le circuit Bettman, les Stars ont maintenu un dossier de cinq victoires et de deux revers quand ils évoluent devant leurs partisans au American Airlines Center.

– Le troisième match de la série sera disputé mardi soir et présenté sur les ondes de TVA Sports dès 20h.