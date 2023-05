Patrick Roy boudé par «la clique du hockey»?

Tony Marinaro et Jean-Charles Lajoie sont tous les deux d’accord : il est grand temps, pour Patrick Roy, de faire un retour derrière le banc d’une équipe de la LNH.

«Il a coaché en maudit dans les séries de fin de saison», a notamment lancé Marinaro, lundi, lors de son segment Le Colisée.

«Il a su motiver ses joueurs malgré un retard de deux buts lors d’un match que plusieurs pensaient terminé. Il a amélioré sa capacité communicationnelle avec ses gars et les médias. Il s’est également assagi avec le temps. Il est beaucoup plus calme. Il n’a plus rien à prouver dans la LHJMQ.»

Probablement pas. Mais le principal obstacle se dressant entre Roy et la LNH, a avancé Lajoie, n’est ni son talent, ni sa capacité à bien faire le travail.

«C’est un gars que la clique du hockey, que l’establishement n’a jamais aimé tant que ça. Devant le filet, tout le monde voulait ce gars-là pour un match sans lendemain. Pourtant, quand arrivaient les sélections nationales, on lui en préférait souvent d’autres. Je voyais certains commentaires récemment et les gens disaient qu’il devrait être barré en raison de la façon dont il a quitté le Colorado. C’est un peu gênant, honnêtement! Je trouve au contraire qu’il a fait ça comme un gentleman.»

JiC a marqué une pause, avant de poursuivre.

«Si Roy n’est pas dans la LNH à l’automne, il y a collusion quelque part. Ça veut dire qu’il y a encore quelqu’un dans la clique qui ne veut pas de Patrick.»

Cette dernière affirmation a inspiré Marinaro, qui a alors lancé ceci.

«Dans la LNH, on s’entoure de nos chums et on s’entoure de plus faible que nous parce que même les gros cadres souffrent d’insécurité. Ils ont peur de perdre leur boulot. Pour que Patrick Roy revienne, il va falloir que quelqu’un avec un peu de courage lui fasse signe. S’il n’a pas sa chance, c’est une grosse injustice.»

