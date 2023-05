Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 23 mai qui en valent le détour.

Tennis: Gabriel Diallo c. Timofey Skatov

Au sommet de sa forme, Gabriel Diallo tentera de se qualifier pour une première fois en carrière pour le tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem. Le 146e joueur mondial s’était incliné à son premier match de qualification aux Internationaux d’Australie, plus tôt cette année, et il tentera de faire mieux sur la terre battue de Roland-Garros. Son adversaire au premier tour de la phase préliminaire est le Kazakh Timofey Skatov, qui pointe un rang derrière lui au classement de l’ATP. Le Québécois a définitivement l’avantage de la taille dans ce duel, du haut de ses 6 pi 8 po. Son adversaire, quant à lui, ne mesure que 5 pi 9 po. S’il parvient à rudoyer Skatov au service, Diallo pourrait l’emporter et causer une certaine surprise.

Prédiction: Victoire de Gabriel Diallo – 2,32

Hockey: Golden Knights de Vegas c. Stars de Dallas

La fête est terminée à Vegas, après les deux victoires en prolongation des Golden Knights, vendredi et dimanche. En retard 2 à 0 dans la série finale de l’Association de l’Ouest, les Stars ont intérêt à profiter de leur premier match à domicile pour revenir dans la course. L’énergie supplémentaire qu’ils tireront de leurs partisans pourrait leur permettre d’obtenir ce but tant convoité qui leur a fait défaut jusqu’à présent. Roope Hintz et Jason Robertson ont trois points chacun contre les Knights et ne laisseront certainement pas Dallas sombrer sans se battre. Les Stars ont trois victoires consécutives à domicile.

Prédiction : Victoire des Stars de Dallas – 1,68

Basketball: Celtics de Boston c. Heat de Miami

Les Celtics semblent véritablement au bout du rouleau après le revers de 128 à 102 à Miami de dimanche. Aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a comblé un retard de 3-0 dans une série, et Boston n’a même pas l’air d’une formation qui pourrait gagner une seule fois contre le Heat. L’équipe Cendrillon de ces séries n’est qu’à une victoire d’atteindre une nouvelle finale, après celles perdues en 2014 et 2020. En conférence de presse après le match numéro 3, Al Horford a encouragé ses coéquipiers à ne pas abandonner, mais a avoué que les Celtics avaient perdu leur ADN défensif. Ça n’augure pas très bien pour eux, surtout que le prochain duel sera disputé au Kaseya Center.

Prédiction: Victoire du Heat de Miami – 1,80