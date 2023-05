Mondiaux: la Suède s’approche des Américains

En vertu d’un gain de 4 à 1 sur le Danemark, la Suède s’est approchée à un seul point des États-Unis et du premier rang du classement du groupe A aux Championnats du monde de hockey.

Les Danois avaient pourtant été les premiers à s’inscrire à la marque. Avec un peu plus de trois minutes de jouer, Nicklas Jensen a fait mouche. Ce fut toutefois le seul moment de réjouissance des siens.

Les Suédois ont ensuite déjoué le gardien George Sorensen à quatre reprises. Les auteurs de ces réussites ont été Dennis Everberg, Andre Peterson, Lucas Raymond et Carl Grundstrom.

La Suède a maintenant un dossier de 5-1-0-0 et peut toujours espérer devancer les Américains (6-0-0-0), qu’ils affronteront mardi. Il s’agira du dernier match de la phase de groupe des deux formations.

De son côté, le Danemark (2-1-0-3) doit vaincre la Finlande (4-0-1-1) et espérer un revers de l’Allemagne (3-0-0-3) contre la France (0-1-2-3) pour être des quarts de finale de la compétition.

La Slovénie au fond du baril

Dans le groupe B, le calvaire de la Slovénie s’est poursuivi avec un septième revers en temps réglementaire en autant de rencontres. Le Kazakhstan s’est sauvé avec une victoire in extremis de 4 à 3.

Le pays d’Anze Kopitar était déjà assuré de terminer au dernier rang du groupe B, tandis que les Kazakhs avaient l’occasion de grimper. Ce troisième gain – un premier en temps réglementaire – leur a permis de devancer temporairement la Norvège (1-1-1-3) en sixième place.

Yevgeni Rymarev et Maxim Kukhametov ont marqué dans les 10 dernières minutes de la rencontre pour faire la différence. C’est d’ailleurs la première fois que le Kazakhstan (1-2-0-4) prenait les devants, étant pour l’instant forcé à répliquer au doublé d’Anze Kuralt et au but en début de troisième période de Jan Drozg.

Nikita Mikhailis et Batyrlan Muratov ont aussi fait mouche pour les vainqueurs.

Une première victoire pour l’Autriche

Dans un duel des bas-fonds du groupe A, l’Autriche a signé sa première victoire du tournoi en battant la Hongrie 4 à 3 en tirs de barrage.

Manuel Ganahl et Dominique Heinrich ont touché la cible en fusillade, tandis que le gardien Bernhard Starkbaum a été parfait pendant cette ultime étape du match.

En temps réglementaire, Marco Rossi, Steven Strong et Lukas Haudum se sont inscrits à la marque du côté des vainqueurs. La réplique des perdants est venue des bâtons de Istvan Sofron (deux fois) et Milan Horvath.

L’Autriche a ainsi pris le septième rang de son groupe, tout juste devant la Hongrie, grâce à un meilleur différentiel de buts.