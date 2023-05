ATP: Carlos Alcaraz de retour au sommet

L'Espagnol Carlos Alcaraz, qui était devenu le plus jeune numéro un mondial de l'histoire l'an dernier, est de retour au sommet de l'ATP, lundi, au détriment de la star serbe Novak Djokovic, qui recule au troisième rang après son élimination en quarts à Rome.

L'affaire était entendue puisqu'il suffisait au prodige de Murcie de disputer le 1er tour du Masters 1000 italien pour récupérer le trône, deux mois après en avoir été délogé par «Djoko».

Alcaraz n'a pas particulièrement brillé à Rome, puisqu'il a été sorti dès le 3e tour par le modeste hongrois Fabian Marozsan, classé au-delà du Top 100. Mais cela a donc suffi au lauréat de l'US Open 2022 pour dépasser «Nole».

Tenant du titre, Novak Djokovic a lui aussi réalisé une relative contre-performance dans le tournoi romain, en s'inclinant en quarts de finale face au Danois Holger Rune.

En conséquence, le Serbe recule à la 3e place, également doublé par le Russe Daniil Medvedev (2e), vainqueur dimanche à Rome de son deuxième Masters 1000 de la saison, après Miami. C'est aussi son tout premier titre sur terre battue, de bon augure avant le début de Roland-Garros, dans moins d'une semaine.

Holger Rune, son adversaire en finale, se console pour sa part en gagnant une place, 6e, ce qui constitue son meilleur classement.

Au-delà du Top 10, la légende espagnole Rafael Nadal, qui a annoncé son forfait pour le reste de la saison, perd une place supplémentaire (15e). Mais le Majorquin vit surtout ses derniers jours parmi les cadors du circuit, avant de disparaître du Top 100 le mois prochain, pour la première fois en 20 ans.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime est toujours au 10e rang.

Classement ATP

Carlos Alcaraz (ESP) 6815 pts (+1) Daniil Medvedev (RUS) 6330 (+1) Novak Djokovic (SRB) 5955 (-2) Casper Ruud (NOR) 4915 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4775 Holger Rune (DEN) 4375 (+1) Andrey Rublev (RUS) 4270 (-1) Jannik Sinner (ITA) 3435 Taylor Fritz (USA) 3390 Félix Auger-Aliassime (CAN) 3065 Karen Khachanov (RUS) 2945 Frances Tiafoe (USA) 2790 Hubert Hurkacz (POL) 2525 (+2) Cameron Norrie (GBR) 2520 (-1) Rafael Nadal (ESP) 2445 (-1) Borna Coric (CRO) 2410 Tommy Paul (USA) 2135 Lorenzo Musetti (ITA) 2040 (+1) Alex De Minaur (AUS) 1870 (-1) Matteo Berrettini (ITA) 1832

WTA: podium inchangé, Rybakina 4e

La WTA reste dominée par la Polonaise Iga Swiatek, devant la Bélarusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Jessica Pegula, tandis que la Kazakhe Elena Rybakina grimpe de deux places (4e), aux dépens notamment de la Française Caroline Garcia, selon le classement publié lundi.

Pour Swiatek, confortablement installée sur le trône mondial depuis plus d'un an, la principale préoccupation est l'état de sa cuisse droite, qui l'a contrainte à l'abandon mercredi en quart de finale du Masters 1000 de Rome et fait planer un doute sur sa présence à Roland-Garros, qui débute dimanche et dont elle est tenante du titre.

Son adversaire lors de ce quart de finale, Elena Rybakina, profite, elle, de son titre à Rome, son deuxième succès dans un WTA 1000 après Indian Wells en mars, pour accéder à 23 ans au meilleur rang de sa carrière (4e).

L'Américaine Coco Gauff (6e) et la Français Caroline Garcia (5e) en font les frais, après des prestations décevantes dans le tournoi italien.

La Canadienne Bianca Andreescu est 41e, en baisse de 10 places, alors que la Québécoise Leylah Fernandez est 51e, en baisse d'un échelon.

Classement WTA