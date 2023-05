Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 22 mai qui en valent le détour.

Hockey: Hurricanes de la Caroline c. Panthers de la Floride

Les Hurricanes de la Caroline ne s'attendaient sûrement pas à tirer de l’arrière 2 à 0 dans cette finale de Conférence de l’Est contre les Panthers de la Floride. Les Panthers ont eu besoin de la prolongation afin de remporter les deux duels. La Floride ne connaît pas beaucoup de succès à la maison depuis le début du grand bal printanier avec seulement deux victoires en trois matchs devant leurs partisans. Les Hurricanes ont dominé les Panthers au chapitre des tirs au but lors des deux matchs avec 103 contre 86. Également, les deux équipes ont été à égalité ou à moins d'un but après 201 minutes et 38 secondes de jeu dans la série.

Prédiction : Victoire des Hurricanes de la Caroline - 1,90

Basketball: Nuggets de Denver c. Lakers de Los Angeles

Les Nuggets de Denver dominent complètement les Lakers de Los Angeles dans la finale de la Conférence de l’Ouest. Ils mènent actuellement trois matchs à zéro et plus rien ne semble arrêter la troupe de Michael Malone. Ils ont subi seulement trois défaites depuis le début des éliminatoires, dont deux, lors de la deuxième ronde contre les Suns de Phoenix. Ils peuvent compter sur un Nikola Jokic qui est en très grande forme depuis le début de la grande danse d’après-saison. Le Serbe a une moyenne de 29,9 points en 14 matchs éliminatoires. Le Canadien Jamal Murray rend lui aussi de fiers services pour l’équipe du Colorado avec une moyenne de 27,9 points en 14 parties éliminatoires.

Prédiction : Victoire des Nuggets de Denver - 2,35

Baseball: Rangers du Texas c. Pirates de Pittsburgh

Les Rangers du Texas viennent de remporter leurs trois derniers matchs face aux Rockies du Colorado par des écarts de cinq, six et dix points. Ils ont également triomphé à quatre de leurs cinq derniers duels. Ils feront face aux Pirates de Pittsburgh qui ont de la difficulté à accumuler les victoires par les temps qui courent. Les hommes de Derek Shelton ont subi sept défaites à leurs 10 derniers rendez-vous. Pittsburgh est maintenant au deuxième rang de la division Centrale dans la Ligue nationale à un match des Brewers de Milwaukee.