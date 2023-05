Repêchage LNH: les dessous des entrevues

On le sait, les joueurs qui seront sélectionnés lors du prochain repêchage de la LNH devront se soumettre à une pléthore de tests physiques, mais également à un examen psychologique approfondi. Et ces derniers peuvent être autant nécessaires que désagréables.

Et il n’y aura aucune cachette, tout est sur la table.

«(Ils demandent) ta sorte de crème glacée préférée. On analyse vraiment tout, a souligné l’ex-défenseur de la LNH Alexandre Picard, samedi, lors de l’avant-match du duel entre les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline, à TVA Sports.

«J’avais été repêché par les Flyers de Philadelphie. Lors de ces tests physiques, j’ai parlé aux dirigeants des Flyers pendant 45 minutes. Le lendemain, on m’a booké un autre rendez-vous avec le psychologue sportif des Flyers qui a duré un bon 2-3 heures.»

De son côté, l’ancien entraîneur Joël Bouchard a ajouté que même si les tests physiques sont importants, les tests psychologiques sont plus révélateurs.

«Les gars, des fois, sont déjà développés au maximum physiquement. J’avais des rapports des fois avec les Canadiens, lui, il n’a pas beaucoup de place à amélioration versus d’autres joueurs qui n’ont peut-être pas la même capacité physique en ce moment. Dans 3 ou 4 ans, c’est une projection qu’on veut faire. Les entrevues c’est deux temps. On parle avec l’individu, on veut savoir ce qu’il a à dire, comment il voit ça, à qui il se compare. Est-ce qu’il a une belle évaluation de son jeu. Est-ce que quand il nous parle, on comprend ce qu’il veut dire. Mais il y a aussi le côté psychologique, là où les équipes vont faire des tests de 3-4 heures.»

