Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 21 mai qui en valent le détour.

Hockey : Golden Knights de Vegas c. Stars de Dallas

Les Stars de Dallas ont trébuché lors du premier match de la série finale de l’Ouest avec une défaite de 4 à 3 en prolongation. Les hommes de Peter Deboer ne peuvent se permettre d’être en retard par deux matchs avant d’affronter les Golden Knights à Las Vegas.

Les Stars ont une attaque très diversifiée et ils peuvent compter sur le meilleur marqueur lors des présentes séries, soit Roope Hintz. Le Finlandais a amassé un impressionnant total de 22 points, dont 10 buts en 14 matchs éliminatoires.

Son trio qui est également composé de Joe Pavelski ainsi que de Jason Robertson a récolté à lui seul plus de 48 points depuis le début des séries. La formation du Texas n’a jamais perdu deux matchs consécutifs à domicile depuis le début du grand bal printanier.

Prédiction : Victoire des Stars de Dallas - 2,00

Tennis : Holger Rune c.Daniil Medvedev

Holger Rune (septième joueur mondial) connaît d’excellents moments à Rome. Il a réussi à éliminer la première ainsi que la quatrième tête de série du Masters 1000 de Rome, soit Novak Djokovic et Casper Ruud.

Le Danois de 20 ans est en feu cette saison en ayant raflé les honneurs lors des tournois de Munich et de Monte-Carlo. Il affronte Daniil Medvedev (troisième raquette au monde) qui excelle lui aussi cette saison. Il a remporté quatre des cinq finales auxquelles il a participé cette saison.

Les deux joueurs ont croisé le fer plus tôt cette saison, en quart de finale du Masters de Monte-Carlo à Monaco et Holger Rune l’avait facilement emporté en deux manches de 6-3 et 6-4. Il s’agissait de l’unique duel en carrière entre les deux athlètes.

Prédiction : Victoire de Holger Rune en deux manches - 2,65.

Basketball : Celtics de Boston c. Heat de Miami

Les Celtics de Boston tirent présentement de l’arrière 2 à 0 dans la Finale de conférence de l’Est. Ils se retrouvent dans une situation à laquelle ils n’ont pas été confrontés depuis le début des séries éliminatoires. Cependant, les hommes de Joe Mazzulla possèdent l’une des meilleures offensives de la NBA avec des éléments clés en attaque comme Jayson Tatum, Jaylen Brown et celle-ci sera en mesure de venger les échecs des Celtics lors deux premiers duels de la série.

Prédiction : Victoire des Celtics de Boston - 2,45.