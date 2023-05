Panthers-Hurricanes: un deuxième marathon en vue?

Moins de 48 heures après leur interminable (et divertissant!) duel de 139:47 (sixième plus long de l’histoire de la LNH), les Panthers et les Hurricanes se retrouveront sur la glace du PNC Arena de Raleigh dès 20h ce soir pour le deuxième affrontement de la série finale de l’Est.

TVA Sports vous présentera ce match dès 20h.

Vendredi, vers 2h du matin, Matthew Tkachuk a marqué avec 12,7 secondes à écouler à la quatrième (!) période de prolongation, permettant à la Floride de prendre les devants 1-0 dans la série. Ce but du dynamique attaquant est survenu près de six heures après la mise au jeu initiale.

Évidemment, les deux équipes sont restées bien loin de la patinoire, vendredi après-midi.

Rod Brind’Amour a récemment laissé sous-entendre qu’il envisageait la possibilité d’envoyer Antti Rantaa devant le filet, pour ce deuxième face-à-face.