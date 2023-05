«On pensait peut-être trop à la victoire»

Les Remparts ont répété à plusieurs reprises l'importance de demeurer dans le moment présent, dans les heures précédant le match no. 5 de la finale, vendredi, alors qu'ils avaient l'occasion de soulever le trophée Gilles-Courteau, devant leurs partisans. Malgré toute cette bonne volonté, la nature humaine a peut-être pris le dessus, a reconnu l'attaquant Mikaël Huchette.

Difficile de leur en vouloir, quand même. En avant 3-1 dans la série, les Diables rouges avaient l'occasion de mettre la main sur un premier championnat de la LHJMQ en 47 ans et de le faire devant un Centre Vidéotron rempli à pleine capacité (18 259 spectateurs).

« On a fait de bonnes choses et on a dominé le match, a mentionné Huchette, peu de temps après l'arrivée de l'équipe au Scotiabank Centre afin de s'y installer en vue du match no. 6 de dimanche. C'est sûr qu'il y avait un peu de stress et on pensait au scénario parfait. On pensait peut-être déjà à la victoire et on voulait le faire devant nos partisans. Au final, qu'on gagne ici ou devant nos partisans, ça va être spécial quand même. C'est sûr qu'on y pense mais le but de chaque match est de le gagner. On a hâte que ça arrive, c'est sûr. »

Crédit photo : Didier Debusschere / Le Journal de Québec

« On a du fun »

Chose certaine, l'ambiance générale demeurait détendue dans l'entourage de l'équipe malgré la défaite de vendredi.

« On est entre chums, on a du fun et, veut, veut pas, ce sont de beaux moments. On est en finale du junior majeur. Maintenant, on veut finir ça le plus vite possible pour pouvoir penser à la coupe Memorial. Mais avant ça, il va falloir gagner le prochain match. »

Québec aura maintenant une deuxième occasion de soulever le gros trophée et, pour Patrick Roy, la confiance règne toujours.

« Ce qu'on a fait de mal, ça se corrige facilement. [...] Je regarde la manière qu'on a joué hier [vendredi], on a fait de belles choses et joué un bon match. Ils ont été plus opportunistes que nous. On aurait pu être meilleur dans certaines prises de décision à la ligne bleue offensive et c'est ce qui a coûté les trois buts. Je me dis que si on joue de la même manière, ça va bien aller, surtout quand je regarde la façon avec laquelle on a joué ici dans les derniers matchs », a-t-il mentionné, en faisant référence au fait que son équipe a gagné les deux matchs disputés à Halifax dans la série, jusqu'ici.

Une équipe qui se défend

L'entraineur-chef des Remparts croit maintenant que la clé sera d'éviter les revirements coûteux puisque les Mooseheads excellents en contre-attaque.

« Vendredi, j'ai vu une équipe qui se défendait, qui tirait la rondelle à l'autre bout et qui partait à sa poursuite en espérant qu'on fasse des erreurs. Ils se sont très bien défendus et se sont rangés derrière leur gardien. Je ne les ai pas trouvé menaçants dans notre territoire. Par contre, ils ont été très bons lorsqu'on a causé des revirements puisqu'après, ils repartent en contre-attaque. C'est leur force, leur pain et leur beurre. Là-dessus, il va falloir être meilleurs. »

Crédit photo : Didier Debusschere / Le Journal de Québec

Et dans le cas du gardien Mathis Rousseau, qui a promis vendredi que son équipe ne s'inclinerait pas pour une troisième fois de suite à Halifax, Roy a réitéré ce qu'il avait mentionné après le match no. 5 : il a été bon vendredi, mais les Remparts ne lui ont pas rendu la vie difficile.

« Je l'ai trouvé correct mais je n'ai pas fait ''wow''. Il a fait ce qu'il avait à faire. On n'a pas bien lancé et souvent, on mettait nos palettes pour essayer de le cacher. Des fois, ça marche, mais c'est rare. Il semble avoir repris confiance en lui mais on a quand même marqué deux buts. »

La rencontre de dimanche débutera sur les coups de 16h. Si un septième match était nécessaire, il aurait lieu le lendemain, lundi soir, 19h, au Centre Vidéotron.