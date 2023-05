À VOIR: un geste inacceptable de Joe Veleno met le feu aux réseaux sociaux

Le Québécois Joe Veleno a posé un geste aussi disgracieux qu’injustifié, samedi.

Alors que le Canada disputait un match de la ronde préliminaire du Championnat du monde de hockey face à la Suisse, l’attaquant des Red Wings a donné un violent coup de patin directement à la cheville de Nino Niederreiter, lors d’une bataille pour la rondelle.

Voyez les images en vidéo principale.

Si le geste est en soi consternant, le reste de la séquence n’est pas en reste.

Figurez-vous que Veleno n'a non seulement pas été sanctionné par les arbitres, mais que le seul joueur chassé dans la foulée de ces événements fut... Niederreiter!

Quelques instants après le coup de patin du no 90, le Suisse et lui se sont échangés quelques taloches devant la cage du Canada. Veleno y est alors allé de ce qui a toutes les apparences d’une simulation et a entraîné une pénalité pour rudesse à Niederreiter.

Sur les réseaux sociaux, les internautes s’en sont donnés à cœur joie au sujet de Veleno.

«Lâche!», «Es-tu stupide?», «L’un des gestes les plus dégueulasses au hockey», a-t-on notamment pu lire.

Gageons que la séquence sera étudiée/revue à plusieurs reprises, dans les prochaines heures...