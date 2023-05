Shanahan révèle l'événement derrière le départ de Dubas

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, ne reviendra pas à son poste la saison prochaine, a confirmé vendredi le président Brendan Shanahan, qui s’attendait au départ à lui consentir une prolongation contractuelle.

Quelques heures après l’annonce du départ de l’homme de 37 ans, Shanahan a rencontré les journalistes en milieu d’après-midi et, indice du caractère impromptu du point de presse, il s’est excusé d’avoir organisé celui-ci peu avant un long congé. Car effectivement, les Leafs avaient prévu poursuivre leur association avec Dubas, dont l’entente prendra fin le 30 juin et ne sera pas renouvelée. En mars, les deux hommes étaient d’accord pour continuer ensemble et des négociations ont été amorcées avec l’agent du DG; à la fin de la saison, le président croyait être prêt à sceller le dossier.

Toutefois, le renversement de situation est survenu lundi, quand Dubas a tenu son bilan de saison et auquel Shanahan n’était pas présent. Le discours a semé le doute dans l’esprit du patron. «Il ne veut possiblement pas être le directeur général des Maple Leafs de Toronto», s’est dit l’ancien joueur-vedette de la Ligue nationale, comme il l’a dit aux médias.

«Puis, mon impression est restée la même le lendemain, après lui avoir parlé : on s’engageait sur une autre voie menant à un DG différent», a-t-il enchaîné.

Ses appréhensions se sont matérialisées en quelque sorte, considère-t-il, car jeudi, l’agent de Dubas l’a contacté afin de lui soumettre une nouvelle proposition de contrat. Le soir même, Shanahan a reçu un courriel de son subalterne qui réitérait son souhait de demeurer en poste. Cependant, le destinataire du message était loin d’être persuadé.

«Un fossé s’est creusé dans les pourparlers concernant le contrat. En recevant le courriel de Kyle, je ressentais autre chose», a-t-il avoué.

Ainsi, le dénouement est plutôt stupéfiant pour la formation torontoise qui entamera ses recherches pour dénicher idéalement un DG d’expérience. L’année dernière, Shanahan a mentionné à son DG qu’il n’allait pas obtenir une prolongation de contrat, ajoutant que ce choix ne constituait pas le reflet du sort qui le guettait.

«Kyle l’a bien accepté. Je crois qu’il avait eu une très bonne saison morte, même si nous avions eu quelques décisions compliquées à prendre. Nous avons commencé la campagne très bien organisés, tout en détenant plusieurs options», a souligné le président.

Beaucoup de rumeurs

L’avenir de Dubas a fait l’objet de nombreuses spéculations à partir de l’élimination des Leafs, vaincus en cinq matchs par les Panthers de la Floride au deuxième tour. Précédemment, Toronto a remporté une première série depuis le printemps 2004 en disposant du Lightning de Tampa Bay en six rencontres. L’équipe a conclu la saison régulière au deuxième rang de la section Atlantique.

L’homme de 37 ans est devenu le 17e DG de l’histoire de la concession le 11 mai 2018 à la suite du départ de Lou Lamoriello. Précédemment, il a agi comme adjoint au DG à compter de l’été 2014.

- Par ailleurs, Shanahan et la haute direction ont fait le ménage au sein du club-école, puisque l’entraîneur-chef des Marlies, Greg Moore, ainsi que ses adjoints A.J. MacLean et John Snowden, ont subi le couperet. La formation ontarienne a fini au sommet de la section Nord de la Ligue américaine cette année, avant de s’incliner au troisième tour devant les Americans de Rochester.