Les Mooseheads gâchent la fête à Québec

L’attaquant des Mooseheads Zachary L’Heureux disait, vendredi matin, que les Mooseheads voulaient «gâcher» la fête à Québec. Et ils ont tenu parole.

Les hommes de Sylvain Favreau ont signé un important gain de 3-2 lors du match no 5 de la série finale du trophée Gilles-Courteau pour forcer la tenue d’une sixième rencontre devant leurs partisans, dimanche.

Les Remparts mènent toujours la finale trois parties à deux.

Voyez les faits saillants de la rencontre en vidéo principale.

Bon départ

Patrick Roy avait prévenu en matinée s’attendre à ce que les Mooseheads n’aient pas abandonné et qu’ils connaissent un fort début de match, et il avait frappé dans le mille. Les hommes de Sylvain Favreau ont dominé les premiers instants de la rencontre, multipliant les chances de marquer.

Markus Vidicek a rapidement refroidi les 18 259 amateurs présents au Centre Vidéotron en sautant sur un retour de jeu dès la deuxième minute, pour donner l’avant aux visiteurs.

Les Remparts ont chassé la nervosité et repris le rythme par la suite et, sur une séquence plutôt bizarre, ils ont cru avoir créé l’égalité. Après avoir accepté une passe de Nathan Gaucher, Nicolas Savoie a décoché un tir en se retournant, lequel, au départ, a semblé toucher la barre horizontale mais l’officiel près du jeu a signalé qu’il y avait but. Après un peu de confusion, la reprise vidéo a confirmé que le disque avait frappé le poteau.

Autre but rapide

Décidément, les Mooseheads aiment frapper tôt. Comme ce fut le cas en première, les hommes de Sylvain Favreau ont marqué dès la deuxième minute de jeu. En sortant du banc de pénalité, l’attaquant s’est échappé avant de battre William Rousseau entre les jambières.

Et son coéquipier Zachary L’Heureux a semblé prendre des notes. Après que James Malatesta eut réduit l’écart à 2-1 Halifax avec son 13e des séries, l’attaquant des Mooseheads a lui aussi profité d’une confusion défensive des Remparts pour se diriger seul devant Rousseau avant de le battre de la même façon: un tir entre les jambes.

À ce moment, c’était 3-1 mais les Remparts dominaient complètement la période. À force d’essayer, ils sont à nouveau venus à bout de Mathis Rousseau qu’ils ont bombardé de 17 tirs en deuxième. En avantage numérique, Jérémy Langlois a réduit l’avance des visiteurs à un but.

Halifax a fermé le jeu en troisième, n’offrant que très peu de chances de marquer pour les Remparts.

Les deux équipes retournent donc à Halifax pour le match no 6, dimanche après-midi. Si un match no 7 était nécessaire, il aurait lieu à Québec, lundi.